Μακάβρια ευρήματα στη Φιλοθέη: Ανακαλύφθηκαν κρανίο και ανθρώπινα οστά

Μια μακάβρια ανακάλυψη έκανε ένας Φιλιππινέζος στην περιοχή της Φιλοθέης το απόγευμα της Τετάρτης (10/9).

Συγκεκριμένα, σε βραχώδη περιοχή κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Φιλοθέη, εντόπισε ένα κρανίο και κάποια οστά που παραπέμπουν σε άνθρωπο.

Έχουν σταλεί για ανθρωπολογική εξέταση

Σημειώνεται ότι είναι πολύ παλιά και έχουν συλλεχθεί και σταλεί για ανθρωπολογική εξέταση.

Τα μακάβρια ευρήματα ήταν χωμένα σε πέτρες και χώματα.

Παράλληλα, διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης - Ψυχικού.