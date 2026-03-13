Εύβοια: Άνοιξαν τάφο και βρήκαν μέσα ξεχασμένο χειρουργικό ψαλίδι

Μια πρωτοφανής υπόθεση που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις ιατρικές πρακτικές έρχεται στο φως από τα Ψαχνά Ευβοίας, καθώς κατά τη διαδικασία εκταφής ενός 46χρονου άνδρα, οι υπάλληλοι του κοιμητηρίου βρέθηκαν μπροστά σε ένα εύρημα που παραπέμπει σε τραγικό ιατρικό λάθος. Μέσα στον τάφο βρέθηκε ένα χειρουργικό ψαλίδι.

Ο άτυχος άνδρας είχε πεθάνει το 2020, όμως το μεταλλικό εργαλείο που εντοπίστηκε ανάμεσα στα οστά του αποκαλύφθηκε τώρα, έξι χρόνια μετά την ταφή του. Το εύρημα θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση τις συνθήκες νοσηλείας και τις χειρουργικές πράξεις στις οποίες είχε υποβληθεί ο 46χρονος.

Η αποκάλυψη έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος από την ταφή και πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκταφή, σύμφωνα με το eviathema. Οι υπάλληλοι του κοιμητηρίου, μόλις είδαν το αντικείμενο, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που αντίκριζαν, ένα κανονικό χειρουργικό ψαλίδι, «ξεχασμένο» μέσα στο σώμα του άνδρα.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τις αρχές να αναμένεται να εξετάσουν εξονυχιστικά το ιατρικό ιστορικό του θανόντος. Στόχος είναι να εντοπιστεί σε ποιο νοσοκομείο, ποια χρονική στιγμή και κατά ποια χειρουργική πράξη συνέβη η αδιανόητη αυτή παράλειψη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.