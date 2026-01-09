Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τον θάνατο του 17χρονου - «Δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε»

Στη 1 το μεσημέρι σήμερα Παρασκευή (9/1) αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας, ο 16χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο στις Σέρρες το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου.

Ο ανήλικος έχει παραδεχτεί ότι χτύπησε το θύμα, ως αντεκδίκηση για ένα μήνυμα που έστειλε ο 17χρονος στην κοπέλα του, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό», ανέφερε ο 16χρονος, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News» μέσα από το κρατητήριο.

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου», είπε.

«Από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου», ανέφερε ο 16χρονος για τον ξυλοδαρμό του θύματος.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

Αυτά αναμένεται να ισχυριστεί ο 16χρονος και κατά την απολογία του, ενώ του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν βαρύτατες κακώσεις σε όλο το σώμα του 17χρονου θύματος. Μεταξύ άλλων, η έκθεση που συντάχθηκε από τον ιατροδικαστή και ενσωματώθηκε στη δικογραφία, περιγράφει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, η κηδεία του οποίου πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε κλίμα οδύνης.