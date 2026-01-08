Σέρρες: Σοκ από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης - Μετανιωμένος δηλώνει ο δράστης

Σε άγριο ξυλοδαρμό παραπέμπουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στον άτυχο 17χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στον θάνατο μετά την επίθεση που δέχτηκε από έναν 16χρονο στις Σέρρες, το βράδυ της Δευτέρας (5/1), με αφορμή τον καβγά για μία κοπέλα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα δέχτηκε αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι καθώς διαπιστώθηκαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα τη ρήξη οργάνων. Αυτό σημαίνει ότι υπέστη μία αρκετά βίαιη επίθεση, σε απόσταση από όσα είχε καταθέσει αρχικά ο δράστης περί μίας «αγκωνιάς» στο κεφάλι.

Ο 16χρονος βρέθηκε χθες Τετάρτη (7/1) ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο ανήλικος δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια την ερχόμενη Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 16χρονος εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του, ενώ ξέσπασε σε λυγμούς όταν βρισκόταν στο κρατητήριο. Ο δράστης υποστήριξε ότι τον χτύπησε γιατί ενοχλήθηκε που ο 17χρονος έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του, ωστόσο ανέφερε ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Μητέρα δράστη: «Ζητώ συγγνώμη αν και είναι πολύ λίγο»

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η ίδια προέβη χθες σε δηλώσεις, από τον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εκφράζοντας τη λύπη της για το θανατηφόρο συμβάν, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου. «Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί», είπε -μεταξύ άλλων- η 47χρονη.

Με βαρύ παρελθόν ο 16χρονος δράστης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, ο 16χρονος είναι γνώριμος των Αρχών εδώ και κάποια χρόνια για διάφορες υποθέσεις παραβατικότητας.

Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για παιδί που μεγάλωσε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον και βρισκόταν υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Ο πατέρας του ανηλίκου έχει αποβιώσει πριν από λίγους μήνες, ενώ φέρεται να ήταν χρήστης ουσιών. Το παιδί είχε εμφανίσει παραβατική συμπεριφορά ήδη από την ηλικία των 13 ετών και είχε προσαχθεί για μικροκλοπές καθώς και για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα και συγκεκριμένα οι αδελφές της μητέρας είχαν ζητήσει κατά το παρελθόν να αναλάβουν την επιμέλεια του ανηλίκου, ωστόσο η μητέρα δεν είχε συναινέσει. Η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας, όπως αναφέρουν πηγές από την Εισαγγελία, είχε ξεκινήσει μετά την πρώτη σύλληψη του παιδιού πριν από κάποια χρόνια, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί.

Τελικά, η επιμέλεια δεν αφαιρέθηκε οριστικά από τη μητέρα. Αντ' αυτού, είχε επιβληθεί διοικητικό μέτρο, σύμφωνα με το οποίο την εποπτεία του ανηλίκου ασκούσε επιμελητής ανηλίκων της Εισαγγελίας Σερρών, γεγονός που επέτρεψε στο παιδί να συνεχίσει να διαμένει με τη μητέρα του.