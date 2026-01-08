Πάτρα: Πατέρας καταγγέλλει 16χρονο ότι έβαλε τον γιο του να γονατίσει και τον γρονθοκόπησε

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου στον Μώλο της Αγ. Νικολάου, στην Πάτρα.

Όπως γράφει το tempo24.news, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία από τον πατέρα ανήλικου, ένας 16χρονος υπήκοος Ρουμανίας, φέρεται να εξανάγκασε τον 15χρονο γιο του να γονατίσει και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε. Μάλιστα, βιντεοσκόπησε τις πράξεις του με κινητό τηλέφωνο.



Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, ενώ ο 16χρονος δράστης αναζητείται.