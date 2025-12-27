Αγρίνιο: «Νταήδες» απείλησαν με μαχαίρι και έδειραν 17χρονο έξω από μπαρ- Ταυτοποιήθηκε ένας δράστης

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και απειλής με μαχαίρι έπεσε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ένας 17χρονος, έξω από κατάστημα, στο χωριό Ματαράγκα Αγρινίου.

Όπως καταγγέλθηκε στις Αστυνομικές Αρχές που ερευνούν την υπόθεση ο ανήλικος δέχθηκε άγρια χτυπήματα με γροθιές, από παρέα τεσσάρων ατόμων που φορούσαν κουκούλες, ενώ φέρεται να τον απείλησαν και με μαχαίρι. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ένας εκ τω δραστών έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για Αλβανό, ο οποίος αναζητείται να συλληφθεί από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.