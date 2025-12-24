Στη φυλακή οι 12 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι δώδεκα συλληφθέντες - ανάμεσά τους και έξι ανήλικοι - που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που διακινούσε κάνναβη και κοκαΐνη ακόμα και μέσα σε σχολεία της Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας και στα Άνω Πατήσια.



Οι μαραθώνιες απολογίες τους ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα με ανακριτή και εισαγγελέα να διατάσσουν την προφυλάκιση όλων των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι πωλούσαν ναρκωτικά και υποστήριξαν ότι είναι χρήστες οι ίδιοι.

Πώς ξεκίνησε η αποκάλυψη του κυκλώματος

Μία επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, αποτέλεσε την αφετηρία για να ξεκινήσει το ξήλωμα του κυκλώματος. Μέσω των εφαρμογών Instagram και Signal, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων τακτοποιήθηκαν από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.



Αρχηγός της συμμορίας ήταν ένας 20χρονος με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», και υπαρχηγός ένας 19χρονος με το ψευδώνυμο «Ζούμπο». Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Μέλη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα: «Πίπης», «Νίτσε» και Φέσι.



10 ευρώ πουλούσαν το ένα γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το ένα γραμμάριο κοκαΐνης.



Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στη τάξη του. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να συναντηθούν.

Σημείο συνάντησης των μελών της συμμορίας, ήταν το πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».