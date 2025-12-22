Κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία: Βίντεο ντοκουμέντο με χρήση ουσιών και ξυλοδαρμούς «απείθαρχων» μελών

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία από τον τρόπο δράσης και κυρίως συμπεριφοράς των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία. Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος διακίνησης κάνναβης αλλά και σκληρών ναρκωτικών όπως κοκαΐνη σε σχολεία, διακινούσαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα βίντεο όπου φαίνονται τα μέλη της συμμορίας να κάνουν τα ίδια χρήση ναρκωτικών.

Παράλληλα εμφανίζονται μέλη της εγκληματικής ομάδας να ασκούν βία σε απείθαρχα άλλα μέλη, όπως περιγράφεται και στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Ο λόγος για το «χρέωμα» το οποίο ήταν είτε οικονομικό «πρόστιμο» είτε ξυλοδαρμός, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Σήμερα οι 12 συλληφθέντες περνάνε την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται.

Οι συλλήψεις

Ένας 20χρονος Αλβανός, γνωστός με το προσωνύμιο «Φρατέλο», φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά ακόμη και σε προαύλια σχολείων σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

Πρόκειται για το κύκλωμα που εξάρθρωσε η Ασφάλεια Αττικής, με τον 20χρονο να έχει στο πλευρό του ως υπαρχηγό έναν 19χρονο με το προσωνύμιο «Ζούμπο». Από τα στοιχεία που συνέλεξε η ΕΛΑΣ, η εγκληματική ομάδα δρούσε τουλάχιστον εδώ και 3 μήνες στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα μέλη της εμπλέκονται ίσως και σε περισσότερες από 250 αγοραπωλησίες ναρκωτικών όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εντός αλλά και πέριξ σχολικών συγκροτημάτων. Να σημειώσουμε ότι από τις συνολικά 12 συλλήψεις που έγιναν, οι 6 αφορούν ανήλικους μαθητές, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαθητές – μέλη της εγκληματικής ομάδας μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες μαζί τους κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Χανιά της Κρήτης, με σκοπό να καταναλώσουν οι ίδιοι αλλά και να πουλήσουν σε άλλους ανήλικους.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 20χρονος «Φρατέλο» είχε ως φερόμενος αρχηγός τον πλήρη επιχειρησιακό και οργανωτικό έλεγχο του κυκλώματος, καθώς ο ίδιος συντόνιζε δύο διαφορετικές επιχειρησιακές ομάδες. Σε ό,τι αφορά τον 19χρονο «Ζούμπο», τον υπαρχηγό σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούσε το σπίτι του ως την κύρια «καβάτζα» της οργάνωσης, όπου αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες των ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας διαπίστωσαν επίσης την ύπαρξη και μίας τρίτης επιχειρησιακής ομάδας, η οποία υπάγεται απευθείας στον 19χρονο. Μέλος της συγκεκριμένης υποομάδας είχε αναλάβει ειδικό ρόλο ως υπεύθυνος για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός γηπέδου ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής, κατά τη διάρκεια των αγώνων.

«Χρέωμα» και άγριο ξύλο

Τα μέλη του κυκλώματος υπάγονταν σε αυστηρό έλεγχο και κανόνες από τα αρχηγικά μέλη, ενώ σε περίπτωση σφάλματος, πλημμελούς εκτέλεσης εντολής ή παρέκκλισης από τις οδηγίες της ιεραρχίας, τα υψηλότερα σε ιεραρχική θέση μέλη επέβαλλαν ποινή, η οποία συνίσταται σε χρηματικό πρόστιμο, και το οποίο τα μέλη αποκαλούν «χρέωμα». Σε περιπτώσεις πιο μεγάλου «σφάλματος», αρχηγός και υπαρχηγός δεν δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία ως μέσο εκφοβισμού και επιβολής πειθαρχίας. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, έχει καταγραφεί περιστατικό κατά το οποίο μέλος της οργάνωσης υπέστη βασανισμό, καθώς του έσβησαν στο χέρι αναμμένο τσιγάρο και του προκάλεσαν έγκαυμα.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 60,87 γραμμ. κοκαΐνης, 28,09 γραμμ. κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 4.845 ευρώ, πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων, πιστόλι τύπου ρέπλικα, γεμιστήρας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και σιδερογροθιά.