Κύκλωμα ναρκωτικών «έσπρωχνε» ακόμη και μέσα σε λύκειο – 12 συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο εξαρθρώθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, χρησιμοποιούσε ανήλικους μαθητές ως «βαποράκια» ενώ έκανε συναλλαγές ακόμη και στον προαύλιο χώρο λυκείου των βορείων προαστίων.



Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αξιοποίησαν πληροφορίες για τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, που εμπλέκεται σε εκατοντάδες αγοραπωλησίες ναρκωτικών -ακόμη και κοκαΐνης- ενώ προχώρησε σε συνολικά 12 συλλήψεις. Ανάμεσα στα άτομα που βρέθηκε με χειροπέδες είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, αλλά και 6 ανήλικοι μαθητές που χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια» και εισπράκτορες χρημάτων.



Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» χώρους ακόμη και πολύ κοντά στο λύκειο των βορείων προαστίων, ενώ εκτιμάται ότι από τη δράση τους έχουν αποκομίσει πολλές χιλιάδες ευρώ.