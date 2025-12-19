«Έλληνας Εσκομπάρ»: Καταμέτρησαν 4,1 τόνους κοκαΐνης - Αυτά είναι τα 138 πακέτα από το ναρκόπλοιο

Σε συνολικά 138 πακέτα ήταν κρυμμένοι οι τέσσερις τόνοι κοκαΐνης που μετέφερε το αλιευτικό σκάφος «Ουρανία», ιδιοκτησίας του αποκαλούμενου «Έλληνα Εσκομπάρ», ο οποίος προφυλακίστηκε την Πέμπτη 18/12 και κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με το εν λόγω πλοίο.



Σύμφωνα με τις Αρχές, το πλήρωμα του ναρκόπλοιου είχε φορτώσει την κοκαΐνη εν πλω και σχεδίαζε να απορρίψει τα πακέτα κοντά στις ακτές της Πορτογαλίας. Εκεί, άλλα μέλη του κυκλώματος, χρησιμοποιώντας ταχύπλοα σκάφη, θα αναλάμβαναν την παραλαβή τους.

Στο εσωτερικό του πλοίου υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη για την απόκρυψη των ναρκωτικών. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές εκτιμούν ότι μέρος του φορτίου ενδεχομένως προοριζόταν για την Ελλάδα, αν και παραμένει άγνωστο αν θα ακολουθούταν η ίδια μέθοδος μεταφοράς ή αν τα ναρκωτικά θα εκφορτώνονταν σε κάποιο λιμάνι.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Γαλλία που έχουν την ευθύνη της έρευνας, η καταμέτρηση των ναρκωτικών ολοκληρώθηκε. Συνολικά εντοπίστηκαν πακέτα με 4 τόνους και 100 κιλά κοκαΐνης.



Πέρα από τις τέσσερις προφυλακίσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για τα πέντε μέλη του πληρώματος του αλιευτικού, τα οποία συνελήφθησαν από τις γαλλικές Αρχές. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την άμεση έκδοσή τους στη χώρα μας.



Δείτε τις φωτογραφίες από την κατασχεμένη κοκαΐνη και το σκάφος

φωτογραφίες της κατασχεμένης κοκαΐνης

φωτογραφίες του σκάφους

φωτογραφίες του σκάφους

φωτογραφίες του σκάφους

Πηγή φωτογραφιών: Ελληνική Αστυνομία