Στη φυλακή ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Τι είπε για την πώληση του «ναρκοπλοίου» και οι 4 τόνοι κοκαΐνης

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών στον Πειραιά, οι τέσσερις από τους πέντε συλληφθέντες που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στη μεταφορά τεράστιας ποσότητας κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη. Ανάμεσα σε αυτούς που παίρνουν τον δρόμο για τη φυλακή είναι και ο 62χρονος επιχειρηματίας, γνωστός ως «Έλληνας Εσκομπάρ», ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων αφέθηκε ελεύθερος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 62χρονος πλοιοκτήτης και ξενοδόχος, ο οποίος συνελήφθη στην Κατερίνη, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι το αλιευτικό πλοίο «Ουρανία», στο οποίο εντοπίστηκαν οι 4 τόνοι κοκαΐνης, δεν του ανήκε πλέον. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι είχε μεταβιβάσει το σκάφος στις 6 Αυγούστου 2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε σε αυτό και έχει ήδη συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές.

Το διεθνές ρεσάλτο και οι συλλήψεις

Η εξάρθρωση του κυκλώματος ήταν αποτέλεσμα πολυήμερης συνεργασίας της Δίωξης Ναρκωτικών (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) με τις αμερικανικές αρχές (DEA). Η επιχείρηση κορυφώθηκε με το ρεσάλτο των γαλλικών αρχών στο πλοίο ενώ αυτό έπλεε στον Ατλαντικό.

Συνολικά, η υπόθεση περιλαμβάνει δύο σκέλη συλλήψεων. Στο πρώτο σκέλος που αφορά τη χώρα μας συνελήφθησαν πέντε άτομα σε Κατερίνη, Αττική και Θήβα. Στη Γαλλία οι διωκτικές αρχές συνέλαβαν πέντε μέλη του πληρώματος, για τους οποίους αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα.

Το προφίλ του κυκλώματος

Πρόκειται για μια υπόθεση ελληνικών συμφερόντων με διεθνή εμβέλεια, που αποκαλύφθηκε στις αρχές της εβδομάδας. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος είναι ένας άνθρωπος της «καλής κοινωνίας» με δραστηριότητα στον τομέα των πλοίων και των ξενοδοχείων, η δράση του οποίου βρισκόταν εδώ και καιρό υπό το μικροσκόπιο των αρχών, οδηγώντας τελικά στον εντοπισμό του φορτίου-μαμούθ ανοιχτά της Μεσογείου και του Ατλαντικού.