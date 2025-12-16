Κύκλωμα κοκαΐνης: Στον εισαγγελέα Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Ενώπιον της Εισαγγελίας Πειραιά οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης που αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό ελληνικού αλιευτικού σκάφους στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Στον εισαγγελέα Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ».

Βίντεο/Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος

Μεταξύ των συλληφθέντων και κεντρικό πρόσωπο στην έρευνα για το κύκλωμα είναι ένας παλιός γνώριμος των διωκτικών Αρχών, ο άνθρωπος που αποκαλείται και ως ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο οποίος φέρεται να κινεί τα νήματα ενός διεθνούς δικτύου μεταφοράς ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη. Η δράση του εκτείνεται σε βάθος δεκαετιών, με τις αμερικανικές Αρχές να τον παρακολουθούν στενά ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Ο βίος και πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» είχε καταφέρει για χρόνια να αποφεύγει τη σύλληψη, μέχρι το 2004, όταν συνελήφθη στο εξωτερικό για την υπόθεση του πλοίου «Africa 1», το οποίο μετέφερε 5,5 τόνους κοκαΐνης. Παρά τις βαριές καταδίκες που ακολούθησαν, αποφυλακίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, γεγονός που τον έφερε ξανά στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με τις έρευνες, ξεκίνησε τη δράση του από το λαθρεμπόριο τσιγάρων, δημιούργησε στόλο αλιευτικών και στη συνέχεια έστησε οργανωμένο δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών κοκαΐνης. Παράλληλα, φέρεται να είχε αναπτύξει πολύπλοκους μηχανισμούς ξεπλύματος χρήματος, μέσω φιλανθρωπικών δράσεων, αγορών αθλητικών συλλόγων και συναλλαγών με πρακτορεία τυχερών παιγνίων.

Για την υπόθεση του αλιευτικού «Ουρανία» συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα. Πέντε μέλη του πληρώματος –τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος– εντοπίστηκαν πάνω στο πλοίο, ενώ άλλοι πέντε συνελήφθησαν στην Ελλάδα, σε περιοχές της Πιερίας, της Θήβας και της Αθήνας. Όλοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στον εισαγγελέα Πειραιά, με τους πρώτους πέντε να μεταφέρονται στο δικαστικό μέγαρο γύρω στις 09:00 το πρωί.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Η επιχείρηση στον Ατλαντικό

Το ελληνικών συμφερόντων αλιευτικό «Ουρανία», με αφετηρία τη Νέα Μηχανιώνα, φέρεται να φόρτωσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στις ακτές της Λατινικής Αμερικής, με προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά. Το σκάφος εντοπίστηκε ανοιχτά του Ατλαντικού, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του ελληνικού «FBI» σε συνεργασία με τη DEA, τη FRONTEX και τις γαλλικές Αρχές.

Γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ρεσάλτο εν πλω και οδήγησαν το πλοίο στη Μαρτινίκα, όπου ξεκίνησε η καταμέτρηση του φορτίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 4.000 κιλά κοκαΐνης, με την έρευνα να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.