«Έλληνας Εσκομπάρ»: Αυτό είναι το πλοίο της κόκας που εντοπίστηκε στον Ατλαντικό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διεθνής επιχείρηση για την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης από πλοίο ελληνικών συμφερόντων, σε συνεργασία της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τις αμερικανικές αρχές. Το σκάφος, που έχει χαρακτηριστεί ως το «πλοίο της κόκας», εντοπίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό (ανοιχτά της Γαλλίας) και ρυμουλκείται με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.



Την Κυριακή (14/12), στην Ελλάδα, συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του πλοίου, επιχειρηματίας με πλοία και ξενοδοχεία, γνωστός στις αρχές ως ο «Έλληνας Εσκομπάρ». Ο ίδιος είχε συλληφθεί και το 2004 για τη μεταφορά 5,4 τόνων κοκαΐνης με άλλο πλοίο, ενώ είχε καταδικαστεί σε ισόβια στη Γερμανία, ποινή που στην Ελλάδα μετατράπηκε σε 22 χρόνια, και πλέον είχε αποφυλακιστεί υπό όρους.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πλοίο ξεκίνησε από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης για τη Λατινική Αμερική, όπου φορτώθηκε η κοκαΐνη, και επέστρεφε προς την Ευρώπη χωρίς να έχει προκαθορισμένο λιμάνι εκφόρτωσης. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου πέντε τόνους ναρκωτικών, ενώ η ακριβής ποσότητα θα επιβεβαιωθεί μετά την επίσημη καταμέτρηση σε γαλλικό λιμάνι.



Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν συλληφθεί συνολικά δέκα άτομα: πέντε μέλη του πληρώματος στο πλοίο (τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος με ουκρανικό διαβατήριο) και πέντε συνεργοί στην Ελλάδα, σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθεί πλήρως το κύκλωμα και να κατασχεθούν όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία και ποσότητες ναρκωτικών.



Ο ιδιοκτήτης του πλοίου και οι συνεργοί του θα οδηγηθούν την Τρίτη (16/12) στον Εισαγγελέα Πειραιά, ενώ η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει νέες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.