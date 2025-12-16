Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο 79χρονος καπετάνιος, το «Ουρανία» και οι 4 τόνοι κοκαΐνης

Ένας 79χρονος καπετάνιος είναι ανάμεσα στα συλληφθέντα μέλη του πληρώματος της ανεμότρατας «Ουρανία» η οποία μετέφερε περισσότερους από 4 τόνους κοκαΐνη και πλέον είναι δεμένη σε λιμάνι στη Μαρτινίκα.

Πρόκειται για πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης του επονομαζόμενου «Έλληνα Εσκομπάρ», ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί και το 2004 για την άλλη τεράστια υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη. Και τότε το δρομολόγιο είχε οργανώσει ο «Έλληνας Εσκομπάρ», ο οποίος κατέληξε στη φυλακή αρχικά με ισόβια κάθειρξη που στη συνέχεια μειώθηκε σε 22 έτη.



Σε ότι αφορά το «Ουρανία» είναι ένα από τα 2-3 σκάφη που απέκτησε το τελευταίο χρονικό διάστημα ο «Έλληνας Εσκομπάρ», το οποίο μάλιστα προετοιμάστηκε για το μεγάλο ταξίδι προς τις ακτές της Λατινικής Αμερικής και πίσω στην Ευρώπη. Στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας έγιναν εργασίες συντήρησης και τοποθετήθηκαν σύγχρονα συστήματα ναυτιλίας και επικοινωνιών, ενώ στο λιμάνι της Μυτιλήνης τοποθετήθηκε επιπλέον δεξαμενή καυσίμων.

Στον εισαγγελέα Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανεμότρατα βρίσκονταν σχεδόν δύο μήνες στη θάλασσα, μέχρι να φορτώσει την κοκαΐνη ανοιχτά της Βενεζουέλας και να εντοπιστεί ανοιχτά των γαλλικών ακτών από το Πολεμικό Ναυτικό.



Την επιχείρηση συντόνισε από την Ελλάδα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποιώντας αρχική πληροφορία της DEA. Οι εν Ελλάδι 5 συλληφθέντες σήμερα το πρωί βρέθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.