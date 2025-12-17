Ποιος είναι ο ασύλληπτος συνεργάτης του «Έλληνα Εσκομπάρ» που αναζητά η αστυνομία

Ένας 73χρονος με καταγωγή από τα Ιωάννινα που φαίνεται πως διαμένει στην Ολλανδία είναι το ασύλληπτο πρόσωπο - κλειδί της υπόθεσης με τον επονομαζόμενο «Έλληνα Εσκομπάρ» και τους τουλάχιστον 4 τόνους κοκαΐνης.

Σε αυτόν αποδίδεται από τη δικογραφία που συνέταξε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών ρόλος άμεσου συνεργάτη του 61χρονου Α.Α. ή αλλιώς «Έλληνα Εσκομπάρ». Αυτό καθώς φέρεται να πραγματοποιούσε επαφές και συναντήσεις με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών στη Λατινική Αμερική, λειτουργώντας ως αντιπρόσωπος του τελευταίου και υποβοηθώντας τον στην εξεύρεση των παραληπτών.

Πρόκειται για ένα άτομο με διεθνές και πολυετές ποινικό παρελθόν, καθώς το 1995 είχε κατηγορηθεί από τις Αρχές της Δανίας για υπόθεση κατάσχεσης 810 γρ. αμφεταμίνης, ενώ το 1999 κατηγορήθηκε από τις Αρχές της Γερμανίας για υπόθεση με κατάσχεσης 15 κιλών ηρωίνης. Τα συγκεκριμένα ναρκωτικά μάλιστα προορίζονταν για την Ελλάδα, ενώ τα είχε παραλάβει από την Ολλανδία.

Στις 30 Οκτωβρίου 2001 συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τη Δίωξη Ναρκωτικών ως ηγετικό μέλος εγκληματικής ομάδας που οργάνωσε τη μεταφορά περίπου 200 κιλών κοκαΐνης 201, από τον λιμένα Καρταχένα Κολομβίας στην Ελλάδα μέσω φορτηγού πλοίου.

Το άτομο αυτό δεν έχει συλληφθεί, ωστόσο, το όνομα του περιλαμβάνεται στη δικογραφία και αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση της ποσότητας της κοκαΐνης που μετέφερε η ανεμότρατα. Η εκτίμηση είναι ότι η αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ.