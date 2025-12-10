Χειροπέδες στον... DJ της «βραστής» κοκαΐνης: Βίντεο και φωτογραφίες από έφοδο της Δίωξης Ναρκωτικών

Η έφοδος των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε ένα διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο, οδήγησε στη σύλληψη ενός 49χρονου που παρουσιαζόταν ως DJ της techno μουσικής σκηνής.

Η πληροφορία των πολύπειρων αστυνομικών της Υπηρεσίας αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά αξιόπιστη, καθώς εντόπισαν ένα «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών όπως φαίνεται και στα βίντεο που εξασφάλισε το flash.gr.

Ολόκληρο «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών εντόπισαν αστυνομικοί μετά από έφοδο στο σπίτι 49χρονου DJ. pic.twitter.com/zQjZuqINmK — Flash.gr (@flashgrofficial) December 10, 2025

Η σύλληψη του 49χρονου έγινε τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι, ωστόσο, με τους άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών να κάνουν «φύλλο και φτερό» τόσο το διαμέρισμα όσο και ένα σώμα στην ταράτσα της πολυκατοικίας που χρησιμοποιούσε ο κατά δήλωση του DJ.

Ο 49χρονος DJ της «βραστής» κοκαΐνης

Ο 49χρονος είναι και ο ίδιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ενώ φαίνεται να έχει ιδιαίτερη… αδυναμία στη «βραστή» κοκαΐνη. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2016 είχε συλληφθεί ξανά για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή του είχαν βρεθεί 1.200 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και 21 ηρεμιστικά χαπια.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι διακινούσε ποσότητες «βραστής» κοκαΐνης, κοκαΐνης, MDMA, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης , κεταμίνης, αμφεταμίνης, ηρωίνης, διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης , μεταφεδρίνης, «HHC», «LSD» , ecstasy, κάνναβη, διάφορα φαρμακευτικά δισκία, καθώς και αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια.

Επίσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι γυάλινα φιαλίδια με αναβολικά, ζυγαριές ακριβείας, το ποσό των 2.215 ευρώ το οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προερχόταν από χρήματα που είχε λάβει από «πελάτες» ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά τριών κινητών τα οποία χρησιμοποιούσε για να κανονίζει τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.

«Άσε το μιξάρισμα στον DJ»

Στο σπίτι του 49χρονου που παρουσιαζόταν ως DJ της techno μουσικής σκηνής βρέθηκε και φυλλάδιο με οδηγίες για την ασφαλή χρήση συνθετικών, ενώ στο κάτω μέρος του υπάρχει η φράση: «Άσε το μιξάρισμα στον DJ».

Ο 49χρονος είχε ορίσει και συγκεκριμένο «τιμοκατάλογο» για τα ναρκωτικά που κατηγορείται ότι πουλούσε:

«Βραστή» κοκαΐνη 80-100 ευρώ το γραμμάριο

Κοκαΐνη 60-80 ευρώ το γραμμάριο

MDMA 30-40 ευρώ το γραμμάριο

Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 40 -50 ευρώ το γραμμάριο

Κεταμίνη 40 -50 ευρώ το γραμμάριο

Αμφεταμίνη 20 -30 ευρώ το γραμμάριο

Ηρωίνη 15 -17 ευρώ το γραμμάριο

Διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης [«3MMC», «2MMC»] 30 -40 ευρώ το γραμμάριο

Μεταφεδρίνη [«METAPHEDRINE (3-MMA)»] 25 – 35 ευρώ το γραμμάριο

«HHC» 15 -18 ευρώ το γραμμάριο

«LSD» 10 -15 ευρώ το γραμμάριο