«Έφτασα να παίρνω 11 γραμμάρια την ημέρα» - Έφηβος περιγράφει πως η κεταμίνη του διέλυσε τη ζωή

Ο Μαρκ, ένας έφηβος από τη Βρετανία, μίλησε δημόσια για τον εφιάλτη της εξάρτησής του από την κεταμίνη , μια ουσία που, όπως λέει, του στέρησε χρήματα, δουλειά και το όνειρο να γίνει διασώστης. Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει 100 ημέρες «καθαρός» χάρη σε πρόγραμμα απεξάρτησης, κοιτά πίσω και περιγράφει πώς μια φαινομενικά αθώα δοκιμή στα 13 του χρόνια εξελίχθηκε σε πλήρη κατάρρευση.

Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν όταν έκανε παρέα με μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. «Στην αρχή δοκιμάζαμε χόρτο», ανέφερε. Σταδιακά οι παρέες του πέρασαν στο αλκοόλ και, όπως θυμάται, έφτασαν να «κλέβουν από μαγαζιά» για να προμηθευτούν ποτά ή αντικείμενα που μπορούσαν να μεταπωλήσουν.

Η μετάβαση στα σκληρότερα ναρκωτικά έγινε επίσης σταδιακά. Ο Μαρκ μίλησε για την πρώτη επαφή με κοκαΐνη και κεταμίνη – έναν συνδυασμό που οι ίδιοι αποκαλούσαν «Calvin Klein». «Στην αρχή μια σακουλίτσα μου κρατούσε μια εβδομάδα. Πολύ γρήγορα όμως δεν μου έφτανε πια. Έφτασα να παίρνω έως και 11 γραμμάρια την ημέρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ξεκίνησα με μικρές δόσεις, μου άρεσε. Μετά έγινε καθημερινό. Τη χρησιμοποιούσα μέχρι και στις τουαλέτες του σχολείου», παραδέχτηκε. Όπως λέει, εκεί προσπαθούσε να μην το παρακάνει ώστε να μπορεί να παραμένει συγκεντρωμένος και «να μη γίνεται αντιληπτός».

«Μετανιώνω που νόμιζα πως ήταν φυσιολογικό»

Η κατάσταση ξέφυγε. Περιέγραψε περιστατικά όπου βρέθηκε «να περπατά στη μέση του δρόμου, χαμένος, χωρίς να ξέρω πού βρίσκομαι». Και όπως υποστηρίζει, η περίοδος ανάμεσα στο σχολείο και στο κολέγιο ήταν αυτή που τον βύθισε βαθύτερα στην εξάρτηση.

Παράλληλα, ο Μαρκ προσπαθούσε να χτίσει μια «κανονική» ζωή. Έπιασε δουλειά και γράφτηκε στο κολέγιο για να σπουδάσει ώστε να γίνει παραϊατρικός ένα όνειρο ζωής. Όμως τα χρήματά του ξοδεύονταν σχεδόν αποκλειστικά στην κεταμίνη. Λίγο πριν την πρακτική του σε νοσοκομείο, εγκατέλειψε το κολέγιο.

Εκεί ξεκίνησαν και οι πρώτες σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Άρχισε να νιώθει έντονους πόνους στην ουροδόχο κύστη – ένα από τα γνωστότερα συμπτώματα μακροχρόνιας χρήσης. «Ούρλιαζα από τον πόνο», είπε. Η κατάσταση οδήγησε ακόμη και στην απόλυσή του.

Θυμήθηκε επίσης τις στιγμές που η μητέρα του «έκλαιγε στην άκρη του κρεβατιού» και η αδελφή του ήταν «συντετριμμένη».

«Έγινα τόσο αναίσθητος σε αυτό τον πόνο γύρω μου, που δεν μπορούσα ούτε εγώ να τον αντέξω», κατέληξε.

Όσο για το αν μετανιώνει απαντά: «Μετανιώνω που πίστεψα ότι αυτός ο τρόπος ζωής ήταν φυσιολογικός. Μετανιώνω που μπήκα σε αυτό τον κύκλο. Που άφησα το κολέγιο. Που πήρα το πρώτο ναρκωτικό – γιατί από εκεί ξεκινά η εμμονή», είπε.