Συνεχίζεται το θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας μαγιό - Αναφορές για υπερβολική δόση

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας μαγιό, Μάρθα Νόλαν Ο’ Σλατάρα, η οποία βρέθηκε νεκρή σε θαλαμηγό στα Hamptons, όπου βρισκόταν με έναν μεγιστάνα στο χώρο των ασφαλειών.

Η οικογένεια της Μάρθα, συντετριμμένη, ταξίδεψε από την Ιρλανδία στις ΗΠΑ για να παραλάβει τη σορό της και ζητά δεύτερη ιατροδικαστική εξέταση, μετά από αναφορές ότι ο θάνατός της μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδρύτρια της εταιρείας μαγιό είχε πάει το βράδυ της 4ης Αυγούστου στο πολυτελές Montauk Yacht Club για να συναντήσει τον 60χρονο Κρίστοφερ Ντέρναν, επιχειρηματία στον χώρο των ασφαλειών.

Ο Ντέρναν, χήρος, κιθαρίστας και ιδιοκτήτης αρκετών σκαφών που φέρουν ονόματα εμπνευσμένα από τραγούδια των Grateful Dead, φέρεται να είχε επενδύσει πάνω από 200.000 δολάρια στην μπουτίκ μαγιό της Ιρλανδής σχεδιάστριας μόδας.

Ωστόσο, η βραδιά κατέληξε σε τραγωδία, όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Αμερικανός επιχειρηματίας βγήκε γυμνός στην αποβάθρα, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια και δείχνοντας ότι η Μάρθα είχε λιποθυμήσει.

Περαστικοί κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και ανέβηκαν στο σκάφος «Ripple» για να της κάνουν ανάνηψη, αλλά η 33χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, η αιτία θανάτου πιθανότατα ήταν υπερβολική δόση κοκαΐνης ή άλλης ναρκωτικής ουσίας.

Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση «δεν έδειξε ενδείξεις βίας» και ότι η τελική αιτία θανάτου θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση περαιτέρω ερευνών.

Μετά τον αρχικό έλεγχο στο σημείο, η έρευνα δεν κατέληξε σε σαφή συμπεράσματα, όπως ανέφερε η Irish Independent.

Απαντήσεις ζητά η οικογένεια

Η οικογένεια έχει προσλάβει γνωστό δικηγόρο στις ΗΠΑ για να ανακαλύψει τι ακριβώς συνέβη. Ζητούν νέα νεκροψία με πλήρεις τοξικολογικές, ιστολογικές και άλλες εξετάσεις, που θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις μήνες για να ολοκληρωθούν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Άρθουρ Αϊντάλα, δήλωσε ότι η πλευρά της οικογένειας έχει ήδη συναντηθεί με τους ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της κομητείας Σάφολκ, οι οποίοι διενεργούν ενδελεχή έρευνα. «Οι ανακρίσεις συνεχίζονται», είπε χαρακτηριστικά.

Η σορός της Μάρθα φυλάσσεται στο γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Σάφολκ και, μετά τη δεύτερη εξέταση, αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιρλανδία.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το πρωί μετά το τραγικό συμβάν, πάνω στη θαλαμηγό, αποκάλυψαν υπολείμματα λευκής σκόνης σε ένα από τα καθίσματα του 15μετρου σκάφους.

Η Μάρθα είχε μιλήσει λίγες ώρες πριν τον θάνατό της με τον σύντροφό της, Νίκολας ΝτιΡούμπιο, ο οποίος έλειπε εκτός πόλης, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα έπαιρνε ταξί και θα γύριζε σπίτι γύρω στη 1 το πρωί. Το ζευγάρι φέρεται να περνούσε το καλοκαίρι στην περιοχή του Montauk.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o ΝτιΡούμπιο, 34χρονος, πρώην αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου και νυν στέλεχος πωλήσεων, λύγισε όταν δέχθηκε τηλεφώνημα δημοσιογράφου και, αφού συνήλθε, αρκέστηκε να πει: «Δεν έχω σχόλιο, καλή σας μέρα».

Η πορεία στην επιτυχία

Η Μάρθα, σχεδιάστρια και σύμβουλος ανάπτυξης brands, μεγάλωσε στο γραφικό Κάρλοου, στη νοτιοανατολική Ιρλανδία. Από μικρή είχε φιλοδοξίες, σπούδασε Οικονομικά στο University College Dublin και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στο ψηφιακό μάρκετινγκ στο Smurfit Graduate School of Business.

«Το Κάρλοου είναι μια μικρή πόλη. Ήμουν το κορίτσι της επαρχίας που έπρεπε να φύγει για να πετύχει τα μεγάλα του όνειρα», είχε πει πέρσι στην Irish Independent. «Ήξερα πάντα ότι ήθελα να πετύχω, ότι ήμουν προσανατολισμένη στο χρήμα και στις επιχειρήσεις – και ότι η μόδα είναι ένας δύσκολος χώρος, με αργή πρόοδο».

Αφού εργάστηκε στην Ιρλανδία μέχρι το 2015, μετακόμισε στις ΗΠΑ και ίδρυσε αρκετές εταιρείες, όπως το brand αξεσουάρ Duper και την πολυτελή σειρά μαγιό East x East.

Στο Upper East Side του Μανχάταν ζούσε μια άνετη ζωή.

Τον Απρίλιο είχε ολοκληρώσει τη συναινετική διαδικασία διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Ράιαν, σύμφωνα με έγγραφα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Οι συγγενείς της στην Ιρλανδία δηλώνουν συντετριμμένοι. «Νιώθω μουδιασμένη και σε σοκ», είπε η μητέρα της, Έλμα Νόλαν, την περασμένη εβδομάδα.