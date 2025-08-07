Τραγωδία στις ΗΠΑ: Ηθοποιός προσπάθησε να χωρίσει ζευγάρι σε καυγά και πυροβολήθηκε εξ επαφής

Ένας ηθοποιός έχασε τη ζωή του ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο του το πρωί του Σαββάτου, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ όταν παρενέβη για να βοηθήσει μια γυναίκα που είχε εμπλακεί σε βίαιο καυγά.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τους αυτόπτες μάρτυρες, ο 35χρονος Άνταμ Τερκ είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του το πρωί του περασμένου Σάββατου όταν έγινε μάρτυρας ενός έντονου καυγά ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Βλέποντας την κατάσταση να κλιμακώνεται, ο Τερκ θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα παρενέβη.

Μια απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή του, καθώς ο 19χρονος σύντροφος της κοπέλας έβγαλε ένα όπλο από το σακίδιό του και πυροβόλησε. Στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας η γυναίκα δεν τραυματίστηκε.

«Ένας σπάνιος, γενναιόδωρος άνθρωπος - Ατρόμητος μέχρι το τέλος»

Σύμφωνα με την Daily Mail ο Τερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία. Η οικογένεια του 35χρονου πήρε την γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά «σαν μια τελευταία ανιδιοτελή πράξη ενός ανθρώπου που έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να προστατεύσει κάποιον που έχει ανάγκη».

«Αν ο Άνταμ δεν ήταν εκεί, το άτομο που παρενέβη για να βοηθήσει δεν θα ήταν μαζί μας σήμερα. Αυτό κάνουν οι ήρωες - σώζουν τις ζωές των άλλων», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

«Αυτή είναι μια τραγική ιστορία ένοπλης βίας εναντίον ενός ατόμου που απλώς προσπαθούσε να αποκλιμακώσει μια ανησυχητική διαμάχη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ρίτσμοντ, Ρικ Έντουαρντς. «Eίναι μια σπαρακτική υπενθύμιση ότι πρέπει, ως κοινότητα, να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε την ένοπλη βία στην κοινωνία μας».

Το σοκ από τον θάνατο του Τερκ έχει επηρεάσει την καλλιτεχνική σκηνή του Ρίτσμοντ και όχι μόνο. Φίλοι, συνάδελφοι και πρώην συμπρωταγωνιστές του τον περιέγραψαν «ως ένα σπάνιο και γενναιόδωρο άνθρωπο που ήταν ατρόμητος μέχρι το τέλος».