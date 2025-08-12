«Θα σας σφάξω»: Θρίλερ στην Αλόννησο για μητέρα και κόρη - Σε αμόκ 53χρονος λόγω... ζήλειας

ενδοοικογενειακής βίαςΣκηνές τρόμου έζησαν μια 51χρονη και η κόρη της, όταν αποφάσισαν να περάσουν τις διακοπές τους στην Αλόννησο Μαγνησίας μαζί με τον σύντροφο της μητέρας, πέφτοντας και οι δυο θύματα ενδοοικογενειακής βίας, λόγω... ζήλειας του 53χρονου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του gegonota.news, το ζευγάρι αποφάσισε να πάει διακοπές στο νησί προκειμένου να προσπαθήσουν να σώσουν την σχέση τους.

Ωστόσο, ένα τηλεφώνημα στάθηκε αρκετό για να ξεσπάσει ο 53χρονος- κατηγορούμενος σήμερα στο Αυτόφωρο- σε σκηνές ζηλοτυπίας και να απειλήσει την 51χρονη σύντροφό του ότι θα «σφάξει» εκείνη, το παιδί της και τον πρώην σύζυγό της. Η γυναίκα έζησε έναν εφιάλτη καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου. Το απόγευμα του Σαββάτου (9/8), η 51χρονη πήγε στο wc του δωματίου όπου διέμεναν και έλαβε κλήση από άγνωστο αριθμό, που αργότερα αποδείχθηκε ότι ανήκε στην καθαρίστρια του σπιτιού της.

Ο σύντροφός της μη γνωρίζοντας ποιος την καλούσε και εξακολουθώντας να έχει έντονα συναισθήματα για εκείνη παρά την κρίση στην σχέση τους, ξέσπασε σε σκηνή ζυλοτυπίας θεωρώντας ότι η 51χρονη βρήκε τον αντικαταστάτη του.

«Θα σφάξω εσένα, το παιδί σου και τον πρώην άντρα σου»

Η ένταση συνεχίστηκε μέχρι και την Κυριακή (10/8) το μεσημέρι, όπου ο 53χρονος, σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, απείλησε ότι θα «σφάξει» εκείνη, την κόρη της και τον πρώην σύζυγό της, εξαπολύοντας παράλληλα ύβρεις και προσβολές. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς το λιμάνι για να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής προκειμένου να επιστρέψει στον Βόλο. Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο πλοίο, αποφάσισε να κλείσει άλλο δωμάτιο στο νησί για να διανυκτερεύσει.

Περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/8), ο 53χρονος πήγε εκ νέου στο λιμάνι, σε μία ακόμη προσπάθεια να φύγει. Όμως, λίγες ώρες νωρίτερα, η 51χρονη είχε καταγγείλει τις απειλές και την εξύβριση στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο λιμάνι.

Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος

Σήμερα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου ισχυρίστηκε ότι όσα υποστηρίζει η γυναίκα είναι ψέματα ενώ εκτίμησε πως στόχος της της είναι δια μέσου της οδού της καταγγελίας να τον… αποτρέψει από την οριστική απόφαση του χωρισμού.

Η παθούσα, μεταξύ άλλων, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, κατά τα οποία την είχε πιάσει και από τον λαιμό, ωστόσο όπως ανέφερε, δεν τον κατήγγειλε ποτέ γιατί της υποσχόταν πως… θα άλλαζε χαρακτήρα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής και αθώο για την εξύβριση, καθώς η παθούσα δεν είχε καταβάλει το απαραίτητο παράβολο. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.

