Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Το χρονικό του εγκλήματος

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονο Αλβανού ο οποίος νωρίς το πρωί της Παρασκευής (22/8) έσφαξε με μαχαίρι την 36χρονη σύζυγο και μητέρα των 4 παιδιών τους, έχουν εξαπολύσει αστυνομικοί σε όλη τη Μαγνησία.



Το ρολόι έδειχνε περί τις 10:30 το πρωί, όταν μετά από έναν καυγά εντός της πολυκατοικίας, το ζευγάρι κατέβηκε στην είσοδο και συνέχισε να μαλώνει. Τότε, μπροστά στα μάτια της κόρης τους (σ.σ. ένα από τα συνολικά 4 παιδιά της οικογένειας), ο 40χρονος με ένα μαχαίρι τραυμάτισε θανάσιμα την 36χρονη και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Γυναικοκτονία στον Βόλο / Φωτ.: thenewspaper.gr

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα πέφτοντας χτύπησε και σε τζαμαρία, με αποτέλεσμα νέα τραύματα που επέφεραν ακόμη πιο γρήγορα τον θάνατο της λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας.

Γυναικοκτονία στον Βόλο / Φωτ.: taxydromos.gr

Γνώριμος της αστυνομίας

Ο 40χρονος είναι γνωστός στην ΕΛ.ΑΣ. για χρήση ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο, δεν είχε γίνει ποτέ καταγγελία στις Αρχές για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από μικρό χρονικό διάστημα, τον περασμένου Ιούνιο, είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και είχε διαταχθεί ψυχιατρική εξέταση.

Οι αστυνομικοί της Δ.Α. Μαγνησίας έχουν αποκλείσει τον χώρο, έχουν ξεκινήσει ήδη να λαμβάνουν καταθέσεις, ενώ εξετάζουν κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να δουν προς τα που κινήθηκε ο 40χρονος, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμό και η σύλληψη του.