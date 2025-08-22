Ελλάδα Βόλος Γυναικοκτονίες Δολοφονίες Έγκλημα Αστυνομία Μαγνησία Local News

Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στα 4 παιδιά τους και έγινε καπνός

Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό του άνδρα, που φέρεται να είναι Αλβανός υπήκοος.

Γυναικοκτονία στον Βόλο / Φωτ.: thenewspaper.gr
Update: 12:58

Συναγερμός στην αστυνομία του Βόλου, καθώς το πρωί της Παρασκευής (22/8) ένας άνδρας σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος της μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος, περίπου στις 10.30 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η γυναίκα κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία μετά από σοβαρό τραυματισμό που προκλήθηκε είτε από μαχαίρι είτε από θραύσματα τζαμαρίας. Ο σύζυγός της φαίνεται είτε να την μαχαίρωσε είτε να την πέταξε πάνω στην τζαμαρία.

Γυναικοκτονία στον Βόλο / Φωτ.: taxydromos.gr

Τη σκότωσε μπροστά στα 4 παιδιά τους

Ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός ότι και τα 4 παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 5 έως 18 ετών, ήταν παρόντα την ώρα του εγκλήματος και είδαν τον πατέρα τους να δολοφονεί τη μητέρα τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η μία κόρη εκ των 4 παιδιών ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, προκειμένου να σωθεί η 36χρονη. Η γυναίκα παρελήφθη νεκρή από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Το φονικό έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, που ζητά δικαιοσύνη και αυστηρότατη τιμωρία του δράστη.

Οι αστυνομικοί αναζητούν άνδρα με αλβανική υπηκοότητα, ο οποίος εθεάθη να φεύγει τρέχοντας από το σπίτι του, ανεβαίνοντας τη Γλάδστωνος. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από την αστυνομία.

