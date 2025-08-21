Χαλάνδρι: «Θόλωσα» λέει τώρα ο 28χρονος γυναικοκτόνος - Μανία καταδίωξης επικαλείται ο δικηγόρος του

Συνεχίζει να συγκλονίζει η άγρια δολοφονία μίας 47χρονης γυναίκας στο Χαλάνδρι από έναν 28χρονο με 15 μαχαιριές τη Δευτέρα (18/8), με τα ακριβή κίνητρα του εγκλήματος να βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ο δράστης έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ υποστηρίζει ότι θόλωσε και δεν ήξερε τι έκανε. Ο 28χρονος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και πρόκειται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή (22/8) με τον δικηγόρο του να κάνει λόγο για μανία καταδίωξης.

«Εάν μιλάμε λοιπόν για σύνδρομο καταδίωξης, που αυτό συνήθως συνοδεύεται από ένα σωρό συμπτωμάτων μέσα στα οποία το βασικό είναι η διαταραγμένη αντίληψη της πραγματικότητας και μια εσωτερική ορμή για να διαπραχθεί κάτι προκειμένου να προστατευτεί το άτομο από κάτι που θεωρεί απειλητικό, τότε μιλάμε για ψυχοπαθολογία.

Υπάρχουν όμως και εκείνες οι περιπτώσεις που υπάρχει απόλυτη αντίληψη της αντικειμενικής πραγματικότητας, δηλαδή ότι αν εγώ πάω να δολοφονήσω κάποιον, δεν είμαι δικαιολογημένος γιατί πάω να σωθώ από κάτι, αλλά ουσιαστικά νιώθω ότι πρέπει να το κάνω γιατί έχω θιχτεί», σχολίασε μιλώντας στο MEGA η ψυχολόγος Βέρα Αθανασίου.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η δολοφονία σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση το πρωί της Δευτέρας (18/8) σημείο στο οποίο ο 28χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του Flash.gr, Κώστα Παπαδόπουλου, ο δράστης φαίνεται ότι μίλησε για λίγα λεπτά μαζί της και στη συνέχεια της επιτέθηκε, μαχαιρώνοντάς την 15 φορές σε πρόσωπο και λαιμό.

Αν και το θύμα φώναξε σε γειτόνισσά της πως χρειάζεται βοήθεια, ο 28χρονος δεν σταμάτησε μέχρι να την δει να πέφτει αιμόφυρτη.

«Κυρία Ρούλα βοήθεια, κρατάει μαχαίρι», φώναξε η 47χρονη γυναίκα πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του 28χρονου στο Χαλάνδρι.

Το θύμα της νέας γυναικοκτονίας, προσπάθησε να σώσει τη ζωή του και να καλέσει σε βοήθεια αλλά ήταν πολύ αργά.

Την ίδια ώρα η γειτόνισσα καλούσε την ΕΛΑΣ λέγοντας «βλέπω ένα άτομο να κυνηγάει με μαχαίρι μια γυναίκα».

Χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν τέτοια η αγριότητα της πράξης, που η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε και ο δράστης αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει και δεύτερο μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν τα στελέχη της Αστυνομίας που εντόπισαν τον δράστη της γυναικοκτονίας, πάνω από το άψυχο σώμα της 47χρονης.

Η παρενόχληση και η καταγγελία που δεν οδήγησε πουθενά

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Ο άνδρας ανέφερε αρχικά ότι στην αρχή της γνωριμίας τους, υπήρξε μεταξύ τους ερωτική σχέση, κάτι που δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την αστυνομία.

Ως κίνητρο της εγκληματικής του πράξης, ο 28χρονος αρχικά ανέφερε με κυνισμό στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του.

Πάντως , η 47χρονη γυναίκα, τον περασμένο Μάρτιο είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.