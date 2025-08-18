Δολοφονία 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Με κατηγορούσε παντού γι' αυτό και τη σκότωσα»

«Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Με κατηγορούσε παντού, με διέβαλε, γι’ αυτό και την σκότωσα». Αυτά φέρεται να έχει καταθέσει, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Β/Α Αττικής ο 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 47χρονης γυναίκας, το πρωί της Δευτέρας (18/8) στο Χαλάνδρι.



Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος τις πρώτες ώρες εμφανίζονταν να λέει αρκετά ακατάληπτα πράγματα στους αστυνομικούς που χειρίζονται προανακριτικά την υπόθεση, έχει ομολογήσει την πράξη του. Σε ότι αφορά το κίνητρο της δολοφονίας, επιμένει ότι αυτό να έχει με κάνει προσωπικές διαφορές που είχε με το θύμα. Πιο αναλυτικά, φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και την κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.



Ο 28χρονος θα κρατηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Β/Α Αττικής και το πρωί της Τρίτης (19/8) θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας για να του αποδοθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Δεν αποκλείεται, πάντως, να ζητηθεί και έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.



Θύτης και θύμα γνωρίζονταν τους τελευταίους μήνες από το συσσίτιο της Εκκλησίας, καθώς φαίνεται πως αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, ενώ ο 28χρονος αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι στις αρχές του χρόνου υπήρξε περιστασιακή ερωτική σχέση μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν προκύπτει από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ότι πρόκειται για ζευγάρι, ενώ η 47χρονη γυναίκα έμενε μόνη της σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.



Πηγές της ΕΛ.ΑΣ., επιβεβαιώνουν τέλος ότι στις 19 Μαρτίου η 47χρονη είχε απευθυνθεί στο Α.Τ. Χαλανδρίου προκειμένου να απευθύνουν συστάσεις στον 28χρονο, καθώς την παρακολουθούσε και την παρενοχλούσε.