Γυναικοκτονία: Η γνωριμία στο συσσίτιο και το διαδικτυακό bullying - Τα πρώτα λόγια του 28χρονου

Αρκετά ασυνάρτητα είναι τα πρώτα λόγια του 28χρονου δράστη της άγριας δολοφονίας της 47χρονης γυναίκας έξω από το σπίτι της στο Χαλάνδρι, το πρωί της Δευτέρας (18/8), στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Β/Α Αττικής.



Αυτό καθώς ενώ αρχικά φέρεται να είπε ότι υπήρχε περιστασιακή ερωτική σχέση μεταξύ τους, στη συνέχεια έκανε λόγο για «δυσφήμιση» από το θύμα σε βάρος του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος ισχυρίστηκε πως η 47χρονου τον κακολογούσε σε φίλους και άτομα του περιβάλλοντος του, με αποτέλεσμα κάποιοι εξ’ αυτών να τον διαγράψουν ακόμη και να τον μπλοκάρουν από τα social media.



Αναφορικά με τη γνωριμία τους, ο 28χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι έγινε στις αρχές του χρόνου σε δομή της Εκκλησίας που μοίραζε συσσίτιο σε άτομα με οικονομικά προβλήματα. Πάντως, όπως φέρεται να υποστηρίζει, το χέρι του όπλισε το γεγονός ότι απομονώθηκε από άτομα που διατηρούσε φιλικές σχέσεις λόγω της 47χρονης.



Ο ίδιος παρέμεινε στο σημείο, συνελήφθη και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Β/Α Αττικής, ενώ αναμένεται να ζητηθεί και ψυχιατρική γνωμάτευση. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και δύο μαχαίρια, που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία.

Είχε καταγγείλει στην ΕΛΑΣ πως την παρακολουθούσε

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η 47χρονη είχε καταγγείλει τον Μάρτιο του 2025 στην Αστυνομία, πως ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Ακολούθησαν συστάσεις στον νεαρό, κάτι όμως που τελικά δεν τον πτόησε στο να προχωρήσει στη στυγνή γυναικοκτονία, λίγους μήνες αργότερα.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, δεν προκύπτει να είχε το θύμα κάποια σχέση με τον δράστη.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.