Σοκ στο Χαλάνδρι: Γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη από μαχαιριές - Συνελήφθη ο δράστης

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αστυνομικές δυνάμεις στο Χαλάνδρι καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, μία γυναίκα εντοπίστηκε δολοφονημένη.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε επί της οδού Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως ένας άνδρας τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την άτυχη γυναίκα στην είσοδο μίας πολυκατοικίας.

Φωτ.: Eurokinissi

Ο δράστης, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι 28 ετών και έχει συλληφθεί από τις Αρχές, ενώ το θύμα ήταν 47 ετών, με πληροφορίες να αναφέρουν πως ήταν η σύντροφος του δολοφόνου. Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Μάλιστα, στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ενώ το θύμα φέρεται να δέχθηκε τις περισσότερες μαχαιριές στο πρόσωπο.

Μετά τη σύλληψή του ο 28χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής που έχει αναλάβει τις έρευνες.