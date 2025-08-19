Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Κυνικός στην κατάθεσή του ο δράστης - Οδηγείται στον εισαγγελέα

Ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη (19/8), ο 28χρονος που το πρωί της Δευτέρας δολοφόνησε τη 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία που διέμενε στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος τις πρώτες ώρες εμφανίζονταν να λέει αρκετά ακατάληπτα πράγματα στους αστυνομικούς που χειρίζονται προανακριτικά την υπόθεση, έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του Flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος.

. Φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο. Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι στις αρχές του χρόνου υπήρξε περιστασιακή ερωτική σχέση μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο πάντως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Χαλάνδρι: Τι είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος

Ειδικότερα, ο νεαρός άνδρας που σκότωσε την 47χρονη με 15 μαχαιριές, ισχυρίστηκε ότι την περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας της «για να λύσουν τις διαφορές τους», όμως «θόλωσε όταν εκείνη έβαλε τις φωνές».

Ο δράστης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε, της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι».

Ακόμα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό».

Η καταγγελία της 47χρονης τον περασμένο Μάρτιο

Τον περασμένο Μάρτιο η 47χρονη είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την παρακολουθούσε και την παρενοχλούσε. Συγκεκριμένα φέρεται να είχε καταγγείλει τότε ότι την ενοχλούσε στο συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο και ότι δεν ήθελε να τον βλέπει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Όπως επισημαίνεται δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ θα διερευνηθεί περαιτέρω ποια ήταν η σχέση που είχε με την άτυχη γυναίκα.