Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Έσπασε η λάμα του πρώτου μαχαιριού και έβγαλε δεύτερο ο δράστης

Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι, οι οποίες μαρτυρούν τη μανία, με την οποία ο 28χρονος σκότωσε την 47χρονη.

Ο 28χρονος δράστης είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σημειώνεται ότι ο δράστης κατακρεούργησε την 47χρονη με 15 μαχαιριές. Μάλιστα, έσπασε η λάμα του πρώτου μαχαιριού και έβγαλε ακόμη ένα μαχαίρι συνεχίζοντας την αποτρόπαια πράξη του.

Το περιστατικό

Ο 28χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση και αφού πρώτα μίλησε λίγα λεπτά με την άτυχη γυναίκα, στη συνέχεια την κατακρεούργησε, μαχαιρώνοντάς την 15 φορές σε πρόσωπο και λαιμό.

Αν και το θύμα φώναξε σε γειτόνισσά της πως χρειάζεται βοήθεια, ο 28χρονος δεν σταμάτησε μέχρι να την δει να πέφτει αιμόφυρτη.

«Κυρία Ρούλα βοήθεια, κρατάει μαχαίρι», φώναξε η 47χρονη γυναίκα πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του 28χρονου στο Χαλάνδρι. Το θύμα της νέας γυναικοκτονίας, προσπάθησε να σώσει τη ζωή του και να καλέσει σε βοήθεια αλλά ήταν πολύ αργά.

Την ίδια ώρα η γειτόνισσα καλούσε την ΕΛΑΣ λέγοντας «βλέπω ένα άτομο να κυνηγάει με μαχαίρι μια γυναίκα». Στο σημείο έσπευσαν τα στελέχη της Αστυνομίας που εντόπισαν τον δράστη της γυναικοκτονίας, πάνω από το άψυχο σώμα της 47χρονης.

Χαλάνδρι: Όσα είπε στους αστυνομικούς ο 28χρονος

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος τις πρώτες ώρες εμφανιζόταν να λέει αρκετά ακατάληπτα πράγματα στους αστυνομικούς που χειρίζονται προανακριτικά την υπόθεση, έχει ομολογήσει την πράξη του, προσπαθώντας να πείσει ότι για το φονικό έφταιγε το θύμα. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του Flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος.

Φέρεται να υποστήριξε ότι η 47χρονη γυναίκα τον κακολογούσε και τον κατηγορούσε παντού, με αποτέλεσμα άτομα από το φιλικό περιβάλλον του να τον διαγράψουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σταματήσουν να του μιλάνε.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο. Ο 28χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι στις αρχές του χρόνου υπήρξε περιστασιακή ερωτική σχέση μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο πάντως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Τον είχε καταγγείλει από τον περασμένο Μάρτιο

Τον περασμένο Μάρτιο η 47χρονη είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την παρακολουθούσε και την παρενοχλούσε. Συγκεκριμένα φέρεται να είχε καταγγείλει τότε ότι την ενοχλούσε στο συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο και ότι δεν ήθελε να τον βλέπει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Όπως επισημαίνεται δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ θα διερευνηθεί περαιτέρω ποια ήταν η σχέση που είχε με την άτυχη γυναίκα.