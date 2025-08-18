Λασίθι: Στο νοσοκομείο 14χρονη με οξεία μέθη μετά από γλέντι - Συνελήφθη ο πατέρας της

Στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης οδηγήθηκε μια 14χρονη στο Λασίθι, το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου.



Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν όταν η ανήλικη βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο πατέρα της σε γλέντι ενός χωριού.



Κάποια στιγμή κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να νιώσει έντονη αδιαθεσία και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.



Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, έλαβε τις απαραίτητες καταθέσεις και προχώρησε στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα της.



Παράλληλα, οι Αρχές συνέλαβαν και την 29χρονη υπεύθυνη του πολιτιστικού συλλόγου που είχε διοργανώσει το γλέντι.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι μόλις λίγες ημέρες πριν και συγκεκριμένα το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου, είχε σημάνει και πάλι συναγερμός, στα Χανιά αυτή τη φορά, όταν ένας 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το neakriti, ο ανήλικος βρισκόταν σε πανηγύρι σε περιοχή του νομού, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να καλέσουν βοήθεια.

