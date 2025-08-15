Σοκ στα Χανιά: 14χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι
Ο έφηβος βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά, όταν ένας 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα μέθης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr , ο ανήλικος βρισκόταν σε πανηγύρι σε περιοχή του νομού, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να καλέσουν βοήθεια.
Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι το παιδί είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο και υπό στενή παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.