Σοκ στα Χανιά: 14χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι

Ο έφηβος βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά, όταν ένας 14χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr , ο ανήλικος βρισκόταν σε πανηγύρι σε περιοχή του νομού, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να καλέσουν βοήθεια.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι το παιδί είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο και υπό στενή παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.

