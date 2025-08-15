202 μέρες μάχης για τη ζωή – Η μικρή Μαρία που γεννήθηκε 650 γραμμάρια και βγήκε νικήτρια

202 μέρες. Τόσο έμεινε η μικροσκοπική Μαρία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. 202 μέρες γεμάτες αγωνία, δάκρυα, ελπίδα, φροντίδα και άπειρη αγάπη για ένα πλάσμα που ήρθε στη ζωή στην 25η εβδομάδα, ζυγίζοντας μόλις 650 γραμμάρια. Ένα μωρό εύθραυστο, αλλά με βλέμμα που έκρυβε όλη τη δύναμη του κόσμου.



Η ομάδα της ΜΕΝΝ υποδέχτηκε ξανά, αυτή τη φορά χαμογελαστή και υγιή, τη μικρή ηρωίδα μαζί με τους γονείς της. Ένα συγκινητικό «επισκεπτήριο» στο πρώτο της σπίτι, εκεί όπου για μήνες έδινε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της. Οι γονείς, γεμάτοι ευγνωμοσύνη, ήθελαν να αγκαλιάσουν ξανά τους ανθρώπους που πλέον θεωρούν οικογένεια.

Συγκλονιστική η θέληση της για ζωή

Ο Τρικαλινός μαιευτήρας-γυναικολόγος Γιώργος Παπαγεωργίου, που την έφερε στον κόσμο μιλώντας στο trikalaonline θυμάται: «Η Μαρία ήρθε στη ζωή πρόωρα, στην 25η εβδομάδα, ζυγίζοντας 650 γραμμάρια. Όμως η θέλησή της για ζωή ήταν συγκλονιστική. Με την ιατρική φροντίδα της ομάδας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και την προστασία της Παναγίας, μετά από 200 μέρες, μας γύρισε υγιής και δυνατή. Εύχομαι να είναι πάντα γερή και καλότυχη».

Η ιστορία της μικρής Μαρίας είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η αγάπη, η επιστήμη και η πίστη μπορούν να κάνουν θαύματα.