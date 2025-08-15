Αίσιο τέλος στη σκληρή μάχη της 14χρονης από την Κεφαλονιά: Τι ζήτησε μόλις συνήλθε

Συγκίνηση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας στο Ρίο προκάλεσε η ανάκαμψη της 14χρονης από την Κεφαλονιά, η οποία είχε διασωληνωθεί όταν παρέλυσαν τα άκρα και οι αναπνευστικοί μύες της.

Το κορίτσι τα κατάφερε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία που προκάλεσε το σοβαρό πρόβλημα στην υγεία της και ο οργανισμός της αντέδρασε θετικά στη θεραπεία, επιτρέποντας την αποσωλήνωση.

Μάλιστα, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την προσπάθειά τους.



Υπενθυμίζουμε ότι το σοβαρό περιστατικό είχε ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, όταν η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Η μεταφορά της έγινε με ελικόπτερο από την Κεφαλονιά, το οποίο προσγειώθηκε στον Άραξο. Από εκεί, με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, όπου διασωληνώθηκε άμεσα και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 14 υγειονομικοί, ανάμεσά τους τέσσερις παιδίατροι, δύο αναισθησιολόγοι, δύο νοσηλεύτριες χειρουργείου, ακτινολόγος, χειριστής μαγνητικού τομογράφου που προσήλθε εκτός βάρδιας, καθώς και εντατικολόγος από τη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου. Τον συντονισμό είχαν ο παιδίατρος Αθανάσιος Φίλιας από το Καραμανδάνειο και ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης.



Η κατάσταση της 14χρονης, αν και βελτιωμένη, εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα.