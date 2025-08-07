Πάτρα: Αγωνία και μυστήριο για την 14χρονη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Ρίου – Κρίσιμη ημέρα η Πέμπτη

Σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, μετά την ξαφνική παράλυση μυών και στη συνέχεια την αναπνευστική ανεπάρκεια που υπέστη.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει επιβαρυμένη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει σημειωθεί βελτίωση. Οι γιατροί συνεχίζουν να διερευνούν την αιτία που προκάλεσε την παράλυση των άκρων και τη μετέπειτα αναπνευστική ανεπάρκεια, χωρίς ακόμη να έχουν φτάσει σε σαφή διάγνωση.

Η πρώτη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δεν εντόπισε ευρήματα που να δικαιολογούν την ξαφνική νευρολογική επιδείνωση, γεγονός που οδήγησε στη λήψη απόφασης για επαναληπτική απεικονιστική εξέταση.

Η νέα μαγνητική έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, και αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της υγείας της, καθώς τα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για την αιτία της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης της και θα καθορίσουν τις επόμενες ιατρικές ενέργειες.

H επείγουσα αεροδιακομιδή

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου 2025, σήμανε συναγερμός στο νησί του Ιονίου για την 14χρονη, η οποία εμφάνισε ξαφνική και σοβαρή επιπλοκή στους αναπνευστικούς της μύες.

Η υγεία του κοριτσιού επιδεινώθηκε ραγδαία, γεγονός που κατέστησε επιτακτική τη διακομιδή του στην Πάτρα. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε στον Άραξο. Από εκεί, η 14χρονη μεταφέρθηκε με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου διασωληνώθηκε άμεσα λόγω της κρίσιμης κατάστασης.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν συνολικά 14 υγειονομικοί, μεταξύ των οποίων 4 παιδίατροι, 2 αναισθησιολόγοι, 2 νοσηλεύτριες χειρουργείου, ακτινολόγος, χειριστής μαγνητικού τομογράφου που προσήλθε εκτός βάρδιας, καθώς και εντατικολόγος από τη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.