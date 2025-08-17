«Δεν πίστευα ότι θα γυρίσει» - Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που προσβλήθηκε από σπάνιο σύνδρομο

Έδωσε για πολλές μέρες σκληρή μάχη με τον θάνατο. Τον κοίταξε στα μάτια, αλλά κατάφερε να βγει νικήτρια και να χαμογελάσει ξανά.

Η 14χρονη από την Κεφαλονιά, που προσβλήθηκε από σπάνιο σύνδρομο και βρισκόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, συνήλθε και πλέον η ίδια και η οικογένειά της μπορούν να δουν ξανά το μέλλον με αισιοδοξία.

«Δεν πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει», δηλώνει ανακουφισμένη η μητέρα της 14χρονης, η οποία αποκάλυψε και τα πρώτα λόγια του κοριτσιού μόλις άνοιξε τα μάτια του: «Την πρώτη λέξη που μου είπε η κόρη μου, μόλις που άνοιξε τα μάτια της, είπε "μαμά σ’ αγαπάω, φίλα με, αγκάλιασέ με". Και να θέλει όλο το προσωπικό, όλους τους γιατρούς, να τους αγκαλιάσει, να τους φιλήσει, να τους πει ευχαριστώ».

Η μητέρα της 14χρονης μίλησε στο Mega για τις ημέρες αγωνίας που έζησε η οικογένεια, όταν το κορίτσι τους ξαφνικά κατέρρευσε, εμφανίζοντας παράλυση στα άκρα και τους αναπνευστικούς μύες:

«Κόρη μου άνοιξέ μου λίγο τα μάτια σου, γιατί κλείνεις τα μάτια σου; Δεν μπορούσε να βγάλει κουβέντα, δεν μου μίλαγε, σε μία στιγμή βλέπω το χέρι της ότι πέφτει. Και λέω τώρα χάνω το παιδί μου».

«Έλεγε η κόρη μου η μικρή, που είναι 4 χρόνων, "μαμά η αδερφή μου πού είναι στο νοσοκομείο, θέλω να δω την αδερφή μου, τι έχει πάθει η αδερφή μου"».

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει, έμπαινα κάθε μέρα να τη δω, της μίλαγα και δεν μου απαντούσε».

Το χρονικό του εφιάλτη

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου. Η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ραγδαία. Χρειάστηκε μεταφορά με αεροδιακομιδή από την Κεφαλονιά, αρχικά στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε άμεσα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του.

Διαπιστώθηκε ότι η 14χρονη προσβλήθηκε από ένα σπάνιο σύνδρομο που εμφανίζεται σε λιγότερο από δύο ανθρώπους ανά 100.000 τον χρόνο. Ένα σύνδρομο, το οποίο της προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Όπως είπε στο Mega ο Δημήτρης Μπάκος, διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου: «Είναι εξαιρετικά σπάνια και όλο αυτό πυροδοτήθηκε από μία ιογενή νόσο. Ήταν μεγάλος ο κίνδυνος γιατί αντιμετώπισε και ένα οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, γι’ αυτό και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων».

Οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να σώσουν το κορίτσι και τελικά τα κατάφεραν. Και η ίδια η 14χρονη, αναγνωρίζοντας το θαύμα των γιατρών, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς της.

«Αυτή είναι η επιβράβευση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν κάθε μέρα, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό και αυτή ακριβώς η αγκαλιά και αυτή ακριβώς η πρόθεση για όλα αυτά τα ευχαριστώ, είναι η βασική ανταμοιβή τους», σχολίασε ο Δημήτρης Μπάκος.

Η 14χρονη νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος φυσικοθεραπείας για να αναρρώσει από την προσωρινή παράλυση των άκρων της.