Αλκοόλ: Η μείωση του δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο - Τι λέει νεά μελέτη

Η κατανάλωση αλκοόλ, πέρα από τον καρκίνο, σχετίζεται με πολλά ακόμα προβλήματα υγείας. Από καρδιακές παθήσεις και βλάβες στο συκώτι, μέχρι αυξημένο κίνδυνο για άνοια και πρόωρο θάνατο. Σύμφωνα, μάλιστα, με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Addictive Behaviors ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσει το αλκοόλ δεν είναι ούτε η απαγόρευση ούτε οι τιμωρητικές τακτικές. Το «κλειδί» φαίνεται πως είναι ένας απλός συνδυασμός ενημέρωσης και καταγραφής της ποσότητας που πίνει κάποιος.

Τι έδειξε η μελέτη

Οπως διαβάζουμε στο Science Alert, η εν λόγω μελέτη διεξήχθη σε τρεις φάσεις συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, μέσα σε διάστημα έξι εβδομάδων. Πάνω από 7.000 συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και εκτέθηκαν σε διαφορετικά μηνύματα σχετικά με το αλκοόλ. Όμως μόνο μία ομάδα εμφάνισε ουσιαστική μείωση στην κατανάλωση: εκείνων που είδαν διαφημιστικό σποτ για τη σχέση του αλκοόλ με τον καρκίνο, σε συνδυασμό με την προτροπή να μετρούν τα ποτά τους.

Αντίθετα, άλλες στρατηγικές, όπως οι απλές συμβουλές, δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Ενδιαφέρον είναι ότι αρκετοί δήλωσαν πως σκέφτηκαν να περιορίσουν το αλκοόλ, αλλά λίγοι το έκαναν πράξη. Φαίνεται πως η γνώση από μόνη της δεν αρκεί· χρειάζεται και πρακτική καθοδήγηση και συγκεκριμένα την καταμέτρηση των ημερήσιων ποτών.

Αυτό που έκανε εντύπωση στους ερευνητές ήταν ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούν ότι το αλκοόλ είναι καρκινογόνο. Παρόλο που διεθνείς οργανισμοί το επιβεβαιώνουν, η πληροφορία αυτή δεν έχει γνωστοποιηθεί ευρέως στο κοινό. Κι όταν κάποιος δεν γνωρίζει τους κινδύνους, είναι δύσκολο να πάρει απόφαση να μειώσει την κατανάλωση.

Γιατί η ενημέρωση από μόνη της δεν φτάνει

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι έως και το 7% των πρόωρων θανάτων σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ. Κι ενώ πολλές χώρες εξετάζουν μέτρα όπως την αύξηση των τιμών ή τον περιορισμό της διαθεσιμότητας, η τελική απόφαση ανήκει στους ίδιους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και το στοχευμένο μήνυμα που συνδυάζει την ενημέρωση με την πράξη, μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα για πιο υγιεινές επιλογές.

Φυσικά, κάθε μέθοδος έχει τα όριά της και δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα ή κουλτούρα. Η μελέτη διεξήχθη με δείγμα αντιπροσωπευτικό των Αυστραλών καταναλωτών. Ωστόσο, δείχνει πως η απλή αλλά στοχευμένη προσέγγιση μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αν κάποιος θέλει να μειώσει το ποτό, ένα πρώτο και εύκολο βήμα είναι να αρχίσει να μετράει τα ποτά του κάθε φορά που βγαίνει ή πίνει στο σπίτι.