Θεσσαλονίκη: 16χρονες κατέρρευσαν από αλκοόλ – Στο νοσοκομείο η μία, χειροπέδες στις μητέρες τους

Στο νοσοκομείο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών, βρέθηκε μία 16χρονη, όταν έχασε τις αισθήσεις της από κατανάλωση αλκοόλ

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο σπίτι όπου διαμένει η παθούσα μαζί με μία συνομήλική της και τις μητέρες τους, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Κρυφά από τις μητέρες τους, οι δύο έφηβες ήπιαν μία φιάλη οινοπνεύματος (βότκα), με συνέπεια η μία να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απ' όπου αποχώρησε αφού προηγουμένως της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως που συνέλαβαν τις δύο μητέρες, βουλγαρικής καταγωγής (46 και 42 ετών).

Εις βάρους τους σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.