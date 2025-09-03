15χρονη με βαριά μέθη στο νοσοκομείο Παίδων - Συνελήφθη 29χρονος υπεύθυνος μίνι μάρκετ

Μία 15χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, έχοντας συμπτώματα μέθης, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Όπως διαπιστώθηκε, η ανήλικη μαζί με δύο ακόμη συνομήλικές της, είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

Ακολούθησε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ πού είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 29χρονου υπεύθυνου μίνι μάρκετ, ο όποιος πούλησε πάρα τη σχετική απαγόρευση προϊόντα αλκοόλ και καπνού στο κορίτσι. Στη συνέχεια, η ανήλικη μαζί με τις δύο φίλες της πήγαν σε κοντινή πλατεία, για να πιουν αλκοόλ και να καπνίσουν. Τέλος, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, συνελήφθη και η μητέρα της 15χρονης.

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα

Η «Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση ουσιών, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές και την ψυχοκοινωνική υγεία των έφηβων-μαθητών» (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - Έρευνα ESPAD) για το 2024, έδειξε ότι η χώρα μας ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, με 86% των ερωτηθέντων - νέοι και νέες 16 ετών - να δηλώνουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ έστω μια φορά στη ζωή τους (μέσος όρος χωρών ESPAD: 74%) και 59% να δηλώνουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα, κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας (μέσος όρος χωρών ESPAD: 43%). 37% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τον τελευταίο μήνα έχουν καταναλώσει έστω μία φορά πάνω από πέντε ποτά (μέσος όρος ESPAD: 30%). Τέλος, το 92% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ.

Την ίδια στιγμή, 25% των θανατηφόρων ατυχημάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και είναι η πρώτη αιτία θανάτου για την ηλικιακή κατηγορία 16-25.