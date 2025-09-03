15χρονη με βαριά μέθη στο νοσοκομείο Παίδων - Συνελήφθη 29χρονος υπεύθυνος μίνι μάρκετ
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στη μητέρα της κοπέλας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Μία 15χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, έχοντας συμπτώματα μέθης, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Όπως διαπιστώθηκε, η ανήλικη μαζί με δύο ακόμη συνομήλικές της, είχαν καταναλώσει αλκοόλ σε πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
Ακολούθησε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ πού είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 29χρονου υπεύθυνου μίνι μάρκετ, ο όποιος πούλησε πάρα τη σχετική απαγόρευση προϊόντα αλκοόλ και καπνού στο κορίτσι. Στη συνέχεια, η ανήλικη μαζί με τις δύο φίλες της πήγαν σε κοντινή πλατεία, για να πιουν αλκοόλ και να καπνίσουν. Τέλος, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, συνελήφθη και η μητέρα της 15χρονης.
Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Η «Πανελλήνια έρευνα για τη χρήση ουσιών, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές και την ψυχοκοινωνική υγεία των έφηβων-μαθητών» (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs - Έρευνα ESPAD) για το 2024, έδειξε ότι η χώρα μας ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, με 86% των ερωτηθέντων - νέοι και νέες 16 ετών - να δηλώνουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ έστω μια φορά στη ζωή τους (μέσος όρος χωρών ESPAD: 74%) και 59% να δηλώνουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα, κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας (μέσος όρος χωρών ESPAD: 43%). 37% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τον τελευταίο μήνα έχουν καταναλώσει έστω μία φορά πάνω από πέντε ποτά (μέσος όρος ESPAD: 30%). Τέλος, το 92% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ.
Την ίδια στιγμή, 25% των θανατηφόρων ατυχημάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ και είναι η πρώτη αιτία θανάτου για την ηλικιακή κατηγορία 16-25.