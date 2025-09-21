Μεθυσμένη ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο – Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο

Ένα ακόμα περιστατικό μέθης με θύμα μία έφηβη κοπέλα σημειώθηκε στην Κρήτη κινητοποιώντας τις αρχές.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ιστοσελίδα cretapost, όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, όταν μια 16χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία έπειτα από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ για τις πρώτες βοήθειες.



Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρχές και μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι η ανήλικη προμηθεύτηκε το αλκοόλ από περίπτερο με τους άντρες της αστυνομίας να προχωρούν στη σύλληψη του υπεύθυνου και του ιδιοκτήτη του περιπτέρου για προμήθεια αλκοόλ σε ανήλικη.