Το αλκοτέστ «χτύπησε κόκκινο» - Στη φυλακή νεαρός από τη Λάρισα που οδηγούσε μεθυσμένος

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας νεαρός από τη Λάρισα, ο οποίος σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, το μηχάνημα χτύπησε... κόκκινο.

Ο νεαρός, που επίσης δεν είχε άδεια οδήγησης, βρέθηκε με μέτρηση 2,41 g/l κι ενώ το σχετικό όριο για το 2025, όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, είναι στα 0,50 g/l.

Ο άνδρας οδηγήθηκε την Τρίτη (24/09) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας και αφού καταδικάστηκε για τις ανωτέρω πράξεις πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς το δικαστήριο δεν ανέστειλε την ποινή φυλάκισης 17 μηνών, δεν την μετέτρεψε σε χρηματική και δεν έκανε δεκτό το αίτημα η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Όπως αναφέρει το LarissaNet, ο λόγος που το δικαστήριο εξάντλησε την αυστηρότητα του στον νεαρό κατηγορούμενο ήταν το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ξανά για παρεμφερή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας απ’ όπου είχε προκύψει και η αρχική αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο πρόεδρος επεσήμανε στον κατηγορούμενο τον κίνδυνο ζωής που θα μπορούσε να έχει για άλλους ανθρώπους η απόφαση του να οδηγήσει το αυτοκίνητο έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ τέτοια που τον καθιστούσε πρακτικά ανίκανο να αντιδράσει.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ανέφερε πως ήπιε μόνο δύο ποτήρια κρασί και ίσως να επηρέασε τις υψηλές μετρήσεις στο αλκοτέστ το γεγονός πως δεν είχε καταναλώσει φαγητό νωρίτερα ενώ τόνισε πως δεν σκόπευε να οδηγήσει μεγάλη απόσταση με το όχημα του παρά ήθελε να κάνει ένα κύκλο μέχρι να φορτίσει το κινητό του.



Το δικαστήριο τελικά του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης και απορρίπτοντας την εφέσιμη δύναμη της αναστολής και την μετατροπή σε χρηματική ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα.

