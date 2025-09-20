Σοκ σε κηδεία: Μεθυσμένος ιερέας παραλίγο να πέσει μέσα στον τάφο του νεκρού που διάβαζε

Πρωτόγνωρες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε κηδεία που τελέστηκε σε νεκροταφείο της Αθήνας στην Αθήνα, όταν ο ιερέας ο οποίος ήταν μεθυσμένος λίγο έλειψε να πέσει μέσα στον τάφο.



Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας ekklisiaonline.gr, στο νεκροταφείο της Αθήνας και μετά την Εξόδιο Ακολουθία, οι παριστάμενοι σοκαρίστηκαν βλέποντας τον ιερέα.



Την ώρα που το φέρετρο με τον εκλιπόντα «κατέβαινε» στον τάφο, ο παπάς παραπάτησε και χρειάστηκε να τον κρατήσουν κάποιοι που ήταν δίπλα του, για να μην πέσει κι αυτός μέσα.



Σύμφωνα με μαρτυρίες πιστών, ο ιερέας σχεδόν καθημερινά πηγαίνει μεθυσμένος στο νεκροταφείο. «Μύριζε αλκοόλ» αναφέρουν χαρακτηριστικά.



Μετά τις σχετικές καταγγελίες, ο ιερωμένος απομακρύνθηκε από την διακονία του κοιμητηριακού ναού.