Επίθεση με μαχαίρι στην Ελβετία: Τρεις τραυματίες σε σταθμό τρένων - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ασθενοφόρα ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Φράνκα Παναγιωτοπούλου
Update: 13:19

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου καθώς ένας άνδρας έτρεχε σε σιδηροδρομικό σταθμό της ελβετικής πόλης Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη κραδαίνοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς τρέχει μπροστά από τον σταθμό αφού έχει μαχαιρώσει αρκετούς ανθρώπους ενώ ακούστηκε να φωνάζει «Αλλάχ Ακμπάρ».

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ασθενοφόρα ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Λίγη ώρα μετά την επίθεση γνωστοποιήθηκε ότι ο 31χρονος Ελβετός δράστης έχει συλληφθεί και ταυτοποιήθηκε ωστόσο τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα τρία θύματα, όλοι Ελβετοί, ηλικίας 28, 43 και 52 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Δεν δόθηκαν πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες σύμφωνα με την Sun, τρομοκρατημένοι περαστικοί, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μαθητών, φαίνονται να τρέχουν για να σωθούν καθώς ο επιτιθέμενος συνέχιζε τη δολοφονική του επίθεση.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Έχει στηθεί κλοιός τουλάχιστον 100 μέτρων. Η περιοχή είναι γεμάτη με αστυνομικούς».

Ένας άλλος σημείωσε: «Έφτασα στον σιδηροδρομικό σταθμό γύρω στις 8:20 π.μ. Περίπου 30 μέτρα μακριά, άκουσα έναν άντρα πίσω μου να φωνάζει "Αλλάχ Άκμπαρ" πέντε ή έξι φορές με πολύ ταραγμένο τρόπο».

Το Βίντερτουρ έχει περίπου 123.000 κατοίκους και βρίσκεται στη βορειοανατολική Ελβετία, κοντά στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Ζυρίχη.

