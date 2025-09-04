Μαφία της Κρήτης: «Δεν ζήτησα ποτέ παρέμβαση από κανέναν», λέει ο Αρχιμανδρίτης Μαλχισεδέκ

«Γνωριζόμαστε, το τελευταίο διάστημα είχε έρθει εδώ στην ενορία, είχε κάνει μία προσφορά για τους άπορους. Μου ζητήθηκε μετά, σαν κληρικός, να πάω να κάνω αγιασμό σε ένα εκκλησάκι που έχει στον χώρο του, που είναι του Αγίου Λαζάρου», είπε ο Αρχιμανδρίτης Μαλχισεδέκ απαντώντας για το ηχητικό απόσπασμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και εμπλέκει το όνομά του στο κύκλωμα της Κρήτης.

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ μιλάει για πρώτη φορά on camera και δίνει απαντήσεις σχετικά με τις συνομιλίες του με κατηγορούμενο. Όπως λέει, οι συζητήσεις περιορίζονταν αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής. «Ήταν συνομιλίες πνευματικού και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αυτές που έχω με χιλιάδες πιστούς. Δεν υπήρξε ποτέ συζήτηση για παράνομες δραστηριότητες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις αναφορές περί «διανομής ιερών λειψάνων», ο κ. Μελχισεδέκ υποστηρίζει ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. «Μου είπε θα είναι και κόσμος εκεί, και είπα θα φέρω το ιερό λείψανο να προσκυνήσετε... Όπως και όλοι οι ιερείς έχουμε διάφορα τέτοια ιερά που μπορούμε να τα πηγαίνουμε σε ανθρώπους που θέλουν πραγματικά ανάγκη για να δίνουμε την ευλογία των Αγίων», ανέφερε ο Αρχιμανδρίτης.

«Υπάρχει σύγχυση με τα ονόματα»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ τόνισε ότι γύρω στα 18 χρόνια λείπε από τον τόπο του, τις Στέρνες, και ότι δεν έχει καμία σχέση με την ιερά μονή Αγίας Τριάδος. «Είμαι κληρικός της μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν υπήρξα ποτέ ούτε μοναχός της Αγίας Τριάδος ούτε ηγούμενος, ούτε ηγουμενσύμβολος, διότι υπάρχει μία σύγχυση με τα ονόματα για τα πρόσωπα και θα πιστεύω ότι ο Θεός στο τέλος θα δείξει ποιος και τι γίνεται. Διότι δυστυχώς μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια των τελευταίων ημερών όλοι λυπούμεθα αλλά αφήνουμε όμως τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όπως την κάνει καλά, και γι' αυτό δεν παρεμβαίνω».