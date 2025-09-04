Μαφία της Κρήτης: Απολογήθηκαν οι 16 πρώτοι - 6 πήραν τον δρόμο για τη φυλακή

Ολοκληρώθηκε η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, που βρέθηκαν ενώπιον τριών ανακριτών και της εισαγγελέως που προΐσταται της υπόθεσης.

Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, μαζί με ακόμα 17 άτομα που θα περάσουν την πόρτα των ανακριτών και του εισαγγελέα.

Ελεύθεροι αφέθηκαν δύο αδέρφια και δύο ακόμα κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, δύο ακόμα άτομα και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο που οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και απολογήθηκε την Τετάρτη, στον οποίο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι συνήγοροι απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις.

Οι σκοτεινοί διάλογοι της «κρητικής μαφίας»

Στις συνομιλίες, η καθημερινή γλώσσα μετατρέπεται σε εργαλείο συνωμοσίας. «Κοπελιά» σημαίνει αστυνομικός. «Ολόκληρο» σημαίνει γραμμάριο ναρκωτικού. Μια ατάκα για «γκόμενα που γαστρώνεται» δεν μιλά για εγκυμοσύνη, αλλά για πληροφορία που βγήκε προς τα έξω.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

Απόσπασμα πρώτο:

«Είμαι με παρέα, τρώω και πίνω… αύριο που θα σμίξουμε θα σου πω. Αλλά να κατέεις, η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε.»

«Ντάξει, τα λέμε το πρωί από κοντά.»

«Στις 11:30 θα σε πάρω τηλέφωνο.»

Απόσπασμα δεύτερο:

«Έλα γιατί σε θέλει ο Λευτέρης.»

«Περίμενε, πήγαινε στο αμάξι σου, στο πίσω λάστιχο, δες κάτι.»

«Είναι ολόκληρο;»

«Ναι, όπως είπαμε.»

Απόσπασμα τρίτο:

«Δε μπορώ να μασήσω, τα δόντια μου έχουν πρηστεί. Ούτε να καπνίσω δεν μπορώ.»

«Τι να σου πω ρε φίλε… και η μικρή κι η άλλη το ίδιο έπαθαν.»

«Τελικά πήρε μόνο ένα, μου ‘βαλε 80 ευρώ σε ένα κουτάκι με τσίχλες.»