Μαφία στην Κρήτη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός - Είχε το παρατσούκλι... «γκόμενα»

Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες, Τετάρτη (3/9), ο 38χρονος αστυνομικός από το Ρέθυμνο, ο οποίος φαίνεται πως εμπλέκεται με την εγκληματική οργάνωση που λυμαινόταν τη δυτική Κρήτη, με κύριες εστίες ενδιαφέροντος τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων καθώς και τους εκβιασμούς και το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 38χρονος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για «υποβοήθηση εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», πέρασε χθες το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.

Έπειτα, όπως επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές, ο 38χρονος αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσης, με μοναδικό περιοριστικό όρο, αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αστυνομικός φαίνεται να είχε επαφές με μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκονται στη δικογραφία, ενώ έδινε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αστυνομικές επιχειρήσεις και έρευνες που ίσως ενδιέφεραν το παράνομο κύκλωμα.

Από τη δικογραφία, του προσδίδεται το προσωνύμιο «Γκόμενα» ή «Κοπέλα» κατά τις συνομιλίες μελών μεταξύ τους, όταν αναφέρονταν σε αυτόν.

Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι 17 – Τους φώναζαν «σε αγαπώ» οι συγγενείς τους

Ξεκίνησαν σήμερα, Πέμπτη (4/9) οι απολογίες των πρώτων 17 συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Ειδικότερα, γύρω στις 09:00 π.μ., μεταφέρθηκαν στην Εισαγγελία Χανίων οι πρώτοι 10 από τους 17, ενώ οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στο Ανακριτή αργότερα εντός της ημέρας.

Ταυτόχρονα, έξω από τα Δικαστήρια Χανίων είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς των συλληφθέντων, οι οποίοι τους χαιρετούσαν και τους φώναζαν «σε αγαπώ».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα του νησιού, η μεταγωγή των μελών της κρητικής μαφίας έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ στον χώρο της εισαγγελίας έχουν αναπτυχθεί πρωτοφανή μέτρα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Παρασκευή (5/9), με τις απολογίες ακόμη 16 ατόμων, ενώ άλλοι 16 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση παραμένουν ήδη κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα για παλαιότερα αδικήματα.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.