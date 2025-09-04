Οι σκοτεινοί διάλογοι της «κρητικής μαφίας»: «Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές για την «κρητική μαφία» δεν είναι απλώς αποδείξεις για ποινικές υποθέσεις. Είναι μια ματιά στον κρυφό κόσμο των ομάδων που ελέγχουν την παρανομία στην Κρήτη: από τη διακίνηση ναρκωτικών, μέχρι τις επαφές με διεφθαρμένους αστυνομικούς. Οι διάλογοι αποκαλύπτουν έναν κώδικα γεμάτο μισόλογα, «αθώες» εκφράσεις και υπαινιγμούς.

Κώδικες με «κοπελιές» και «ολόκληρα»

Στις συνομιλίες, η καθημερινή γλώσσα μετατρέπεται σε εργαλείο συνωμοσίας. «Κοπελιά» σημαίνει αστυνομικός. «Ολόκληρο» σημαίνει γραμμάριο ναρκωτικού. Μια ατάκα για «γκόμενα που γαστρώνεται» δεν μιλά για εγκυμοσύνη, αλλά για πληροφορία που βγήκε προς τα έξω.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα

Απόσπασμα πρώτο:

«Είμαι με παρέα, τρώω και πίνω… αύριο που θα σμίξουμε θα σου πω. Αλλά να κατέεις, η γκόμενα γαστρώνεται και είπενε και ποιοι τη γαστρώσανε.»

«Ντάξει, τα λέμε το πρωί από κοντά.»

«Στις 11:30 θα σε πάρω τηλέφωνο.»

Απόσπασμα δεύτερο:

«Έλα γιατί σε θέλει ο Λευτέρης.»

«Περίμενε, πήγαινε στο αμάξι σου, στο πίσω λάστιχο, δες κάτι.»

«Είναι ολόκληρο;»

«Ναι, όπως είπαμε.»

Απόσπασμα τρίτο:

«Δε μπορώ να μασήσω, τα δόντια μου έχουν πρηστεί. Ούτε να καπνίσω δεν μπορώ.»

«Τι να σου πω ρε φίλε… και η μικρή κι η άλλη το ίδιο έπαθαν.»

«Τελικά πήρε μόνο ένα, μου ‘βαλε 80 ευρώ σε ένα κουτάκι με τσίχλες.»

Η καθημερινότητα πίσω από το έγκλημα

Εντυπωσιακό είναι ότι μέσα σε αυτές τις συνομιλίες, το παράνομο πάει χέρι-χέρι με την καθημερινότητα. Μιλούν για πόνους στα δόντια, για ποτά και μπαρ, για φίλους και γυναίκες. Κι ανάμεσα σε όλα αυτά, «περνάνε» πληροφορίες για παραδόσεις ναρκωτικών ή για κινήσεις της αστυνομίας.

Ο κώδικας της σιωπής

Το μεγαλύτερο όπλο αυτών των ομάδων δεν είναι τα όπλα, αλλά η σιωπή και οι μισόλογες συνεννοήσεις. Έτσι προστατεύονται: κανείς απ’ έξω δεν καταλαβαίνει, κι όποιος βρίσκεται μέσα ξέρει να «διαβάζει» κάθε λέξη. Αυτό το πλέγμα φόβου και συνωμοσίας είναι που κρατά ζωντανές τις εγκληματικές οργανώσεις, ακόμα και όταν η αστυνομία έχει γεμίσει φακέλους με τέτοιες συνομιλίες.

Το κύκλωμα είχε τα «πλοκάμια» του παντού

Χαρακτηριστικές είναι οι συνομιλίες που προκύπτουν από τη δικογραφία μαμούθ που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, σύμφωνα με τις οποίες η μαφία είχε «απλώσει τα πλοκάμια της» ακόμα και μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και της Δικαιοσύνης.

Σε έναν από τους δεκάδες διαλόγους, οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί στις 2.000 σελίδες της δικογραφίας που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, έχει καταγραφεί από τον κοριό της ΕΛΑΣ ο αρχηγός της «μαφίας των Χανίων» να περιγράφει ύποπτες συνδιαλλαγές ακόμα και με υψηλόβαθμη δικαστική λειτουργό.

Μεταγωγή στον εισαγγελέα των κατηγορούμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης (φωτο: INTIME)

Στις επίμαχες συνομιλίες του 57χρονου αρχηγού, φαίνεται να επιβεβαιώνονται ύποπτες συνδιαλλαγές του, ακόμα και με τον 55χρονο επίορκο αξιωματικό της Αστυνομίας που είχε καταδικαστεί τον περασμένο Φεβρουάριο για εκβίαση και δωροληψίες. Ο έγκλειστος αστυνομικός μέσα από το κελί των φυλακών, επικοινωνεί με τον αρχιμαφιόζο, ο οποίος φέρεται να του αναφέρει ότι συνομίλησε με δύο δικαστικούς για την υπόθεση του:

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Να μου κανονίσει να πάω σε καλή έδρα να της πεις. Στα ίσια. Αυτό είναι.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ναι αυτό θα σου πω, να κάνεις μια έφεση.

Μάλιστα σύμφωνα με τον αρχηγό του κυκλώματος, η δικαστική λειτουργός ζήτησε η έφεση να ασκηθεί από συγκεκριμένο δικηγόρο του ΔΣ Χανίων έτσι ώστε με την κατάλληλη σύνθεση της έδρας την οποία η ίδια θα συγκροτήσει, στο Εφετείο να καταστεί εφικτή η μείωση της ποινής κατά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα (4-5 ετών). Ακολουθεί νέα επικοινωνία ανάμεσα στους δύο άνδρες:

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Παρ’ την και πες της να ασχοληθεί λίγο γιατί δεν έχει ασχοληθεί καθόλου μαζί μου αυτή. Χαιρετίσματα από μένα, έτσι θα της πεις.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Ας’ την θα την φτιάξω εγώ. Μην αγχώνεσαι.

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Όχι θα της πεις χαιρετίσματα από μένα

ΑΡΧΗΓΟΣ: Όχι δεν χρειάζεται αγριάδες τώρα μ….α

ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Όχι αγριάδες, Θα της πεις χαιρετίσματα από μένα, ότι δεν έχεις ασχοληθεί με τον Νίκο και ασχολήσου.

Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες

Εν τω μεταξύ από σήμερα το πρωί θα αρχίσουν να οδηγούνται στον εισαγγελέα Χανίων οι πρώτοι 17 από τους συνολικά 49 συλληφθέντες για την εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν για τις σοβαρές κατηγορίες που τους βαρύνουν, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και αδικήματα όπως η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, η πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι υπόλοιποι 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ άλλοι 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη κρατούμενοι σε φυλακές για παλαιότερα αδικήματα.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Δημήτρη Δαμιανού για το flash.gr, μετά από παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, προκειμένου να «χαρτογραφηθούν» τα ίχνη του μαύρου χρήματος.

Να σημειωθεί πως η εγκληματική οργάνωση διακινούσε παράνομα όπλα και πυρομαχικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένες ονομασίες για τα προϊόντα, όπως «προσκλητήρια» ή «κουφέτα».

Οι τιμές των πυροβόλων όπλων κυμαίνονταν από 1.700 έως 5.000 ευρώ. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε φωτογραφίες για να προσελκύσει πελάτες και να διευκολύνει τις πωλήσεις, με σκοπό την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων της.

Εκβίαζαν κληρικό με ροζ αποκαλύψεις για οικόπεδο «φιλέτο»

Αξίζει να σημειωθεί πως νέα δικογραφία «δείχνει» έξι άτομα που εμπλέκονται στην οργάνωση. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο αδέλφια με κομβικό ρόλο στην οργάνωση και ένας κληρικός, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, εκβιάστηκε ώστε να βοηθήσει το κύκλωμα να βάλει χέρι σε εκκλησιαστικές εκτάσεις.

Τα δύο αδέλφια, που εμφανίζονται ως ηγετικά μέλη του κυκλώματος, είχαν βάλει στο στόχαστρο 175 στρέμματα στο Ακρωτήρι Χανίων.

Για να τα αποκτήσουν, φέρονται να εκβίαζαν με ροζ βίντεο υψηλόβαθμο κληρικό με μεγάλη επιρροή, απειλώντας ότι θα τον εκθέσουν δημόσια.

«Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου. Τι λέει για όλους σας…Τι… Μόνο δολοφονίες δε μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1.000 δύο φωτογραφίες… Μα είναι και μ…. ο άνθρωπος», ανέφερε μέλος του κυκλώματος.

Έγγραφο που αποκάλυψε το Star, φέρει τη βεβαίωση του Αρχιμανδρίτη και αναφέρει: «Βεβαιώνω ότι το αγροτεμάχιο στη θέση Αυλέμονας δεν ανήκει στην περιουσία της Εκκλησίας».

Η γη φιλέτο πουλήθηκε τελικά σε Ισραηλινό υπήκοο έναντι 1.500.000 ευρώ.

Ο κοριός της ΕΥΠ κατέγραψε τα μέλη του κυκλώματος να μιλούν συνεχώς για το επίμαχο «χαρτί», το οποίο φύλαγαν κλειδωμένο σε χρηματοκιβώτιο. Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν έναν κληρικό-μαφιόζο, που σύμφωνα με τις καταγραφές έδινε εντολές για ξυλοδαρμούς.