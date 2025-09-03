Ηχητικό: O διάλογος Καμμένου με την Κρητική Μαφία - «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω»
Οι πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, φέρεται να δηλώνει ότι «το καθαρίζει» με την «Κίμπερλι», επιβεβαιώνοντας τηλεφωνικές συνομιλίες με το κύκλωμα της Κρήτης.
Πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση της κρητικής μαφίας φέρεται ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος. Σύμφωνα με ηχητικό υλικό που διέρρευσε από την αστυνομική έρευνα, ο κ. Καμμένος φέρεται να επιβεβαιώνει τη γνωριμία του με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, καθώς και την επίμαχη τηλεφωνική συνομιλία.
Στον διάλογο που κατέγραψε ο «κοριός» της αστυνομίας, ο πρώην υπουργός ακούγεται να διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω».
Η συνομιλία αφορά την εκλογή του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ σε Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Στο ηχητικό, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ο αρχιμανδρίτης έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη από τις ΗΠΑ, καθώς και ότι η εκλογή του αποτελεί επιθυμία του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Πάνος Καμμένος φέρεται να καθησυχάζει τον συνομιλητή του, τονίζοντας ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον «αμερικανικό παράγοντα», τότε «το ελέγχει απόλυτα».
Ολόκληρος ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον «ξενοδόχο»
- Ξενοδόχος: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης
- Πάνος Καμμένος: Ναι
- Ξενοδόχος: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.
- Πάνος Καμμένος: Ναι
- Ξενοδόχος: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο
- Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι
- Ξενοδόχος: Τι λες τώρα…
- Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω
- Ξενοδόχος: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.