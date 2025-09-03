Ηχητικό: O διάλογος Καμμένου με την Κρητική Μαφία - «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω»

Πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση της κρητικής μαφίας φέρεται ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος. Σύμφωνα με ηχητικό υλικό που διέρρευσε από την αστυνομική έρευνα, ο κ. Καμμένος φέρεται να επιβεβαιώνει τη γνωριμία του με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, καθώς και την επίμαχη τηλεφωνική συνομιλία.

Στον διάλογο που κατέγραψε ο «κοριός» της αστυνομίας, ο πρώην υπουργός ακούγεται να διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω».

Η συνομιλία αφορά την εκλογή του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ σε Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Στο ηχητικό, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ο αρχιμανδρίτης έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη από τις ΗΠΑ, καθώς και ότι η εκλογή του αποτελεί επιθυμία του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πάνος Καμμένος φέρεται να καθησυχάζει τον συνομιλητή του, τονίζοντας ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον «αμερικανικό παράγοντα», τότε «το ελέγχει απόλυτα».

Ολόκληρος ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον «ξενοδόχο»