Νέα στοιχεία για τη μαφία της Κρήτης: Οι εξυπηρετήσεις του αρχηγού, ο Καμμένος και ο «Πατομπούκαλος»

Ολοένα και βγαίνουν νέες αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Κρήτη, με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιασμών και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, τέσσερις αστυνομικοί που φέρονται να προσέφεραν βοήθεια σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονται στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών. Στη δικογραφία σχετικά με εκβιασμούς, απάτες και εξυπηρετήσεις, που φέρονται να έκαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, γίνονται και αναφορές στη βοήθεια που εμφανίζονται να τους πρόσφεραν οι τέσσερις αστυνομικοί. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί συνομιλίες από τον κοριό της αστυνομίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σε μια από τις τηλεφωνικές επαφές, γίνεται αναφορά στην έρευνα που πραγματοποίησε σε καντίνες η Τουριστική Αστυνομία, στην περιοχή του Μαραθίου. Αρχηγικό μέλος τηλεφωνεί σε αστυνομικό που υπηρετεί στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων και της ζητά πληροφορίες για τα αποτελέσματα. Η αστυνομικός του λέει για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο καντίνες και ότι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αυτό που αναφέρεται στη δικογραφία και υπογραμμίζει ο ανακριτικός υπάλληλος της Ασφάλειας Χανίων είναι η καταγεγραμμένη φράση «Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά από την στιγμή που έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας δεν μπορώ, ήντα να του πω τώρα». Η φράση αυτή δημιουργεί υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων, τα οποία απετράπησαν λόγω της ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Στη δικογραφία και ο Πάνος Καμμένος

Και ενώ ο σάλος από τις αποκαλύψεις που βγαίνουν στο «φως» για τη μαφία της Κρήτης συνεχίζονται, στο προσκήνιο βγήκε χθες, Τρίτη (2/9) και το όνομα του Πάνου Καμμένου.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει και το ρεπορτάζ του flash.gr, σύμφωνα με τμήμα της δικογραφίας που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε έναν διάλογο με τον φερόμενο ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης όπου του ζητούνταν να μεσολαβήσει στους Αμερικανούς υπέρ του «εκλεκτού» για τη θέση του νέου μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ.

Συγκεκριμένα, στον διάλογο που «έπιασε» ο κοριός της ΕΛΑΣ αναφέρονται τα εξής:

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης.



Πάνος Καμμένος: Ναι.



Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.



Πάνος Καμμένος: Ναι.



Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο.



Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.



Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…



Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω.



Αρχηγός Σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.



Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Η αντίδραση του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας δεν άργησε με τον Πάνο Καμμένο αν αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter: «Δεν με αφήνετε να αγιάσω, ok πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι, σας έχω».

Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω …. — Panos Kammenos (@PanosKammenos) September 2, 2025

Τους κάρφωσε πρώην μέλος του κυκλώματος

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημαντικά στοιχεία για την εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της, το οποίο κατονόμασε το πρόσωπο με το παρατσούκλι «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα πάντα με το πρώην μέλος της οργάνωσης, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Παράλληλα, από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αναρτώντας μάλιστα φωτογραφίες των όπλων αλλά και αναλυτικά τις τιμές. Όσο για τις πληρωμές, αυτές ήταν ηλεκτρονικές προς λογαριασμούς επιχειρήσεων – «πλυντηρίων».

Ετοίμαζαν βομβιστική επίθεση σε βάρος γνωστού δικηγόρου

Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελευταία στιγμή απετράπη βομβιστική επίθεση σε βάρος γνωστού δικηγόρου, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει ένα από τα «βαποράκια» του κυκλώματος, που κατέληξε στη φυλακή. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν συναρμολογήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό αλλά δεν είχαν βρει ακόμα το άτομο, το οποίο θα την μετέφερε είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο του δικηγόρου.

«Εγώ απλά έκανα εξυπηρετήσεις» λέει ο αρχηγός του κυκλώματος

Σύμφωνα με το MEGA, ο αρχηγός του κυκλώματος, που είχε διασυνδέσεις με πολιτικούς, εκκλησιαστικούς κύκλους, αστυνομικούς και δικαστικούς, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν εκβίασε κανέναν, αλλά ότι έκανε εξυπηρετήσεις με ανθρώπους που πήγαιναν οικειοθελώς σε αυτόν, καθώς, όπως είπε, είχε γνωριμίες με πολλούς κρατικούς παράγοντες, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς.

Όπως μετέδωσε το ίδιο μέσο, εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής δικαστικών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης, καθώς υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν «γεννήσει» πολλές υποψίες στους ερευνητές της υπόθεσης. Ένας αστυνομικός έχει φυλακιστεί από το 2023 γιατί εκβίαζε ιδιοκτήτες καντινών στα Χανιά ενώ φαίνεται ότι εισέπραττε χρήματα για να σβήνει κλήσεις στον ΒΟΑΚ. Ο αρχηγός του κυκλώματος αρχικά ήταν στο δικαστήριο, έβριζε τους μάρτυρες, συνελήφθη από την αστυνομία και μετά φαίνεται ότι είχε συνεννοήσεις με αστυνομικούς, προκειμένου ο καταδικασθείς σε πρώτο βαθμό να έχει ευνοϊκή μεταχείριση στον δεύτερο βαθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρει στον κρατούμενο αστυνομικό «μίλησα με δικαστικούς και μου έδωσαν συμβουλές για τον τρόπο που θα αφεθείς ελεύθερος».

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι σε έναν διάλογο ακούγεται ένα από τα μέλη του κυκλώματος να μιλά με αστυνομικό και να λέει ότι θα στείλει μπράβους και ζητάει σε περίπτωση που θα κληθεί η Αστυνομία να μην παρέμβει, ώστε απερίσπαστοι να εκβιάσουν τον στόχο τους.

Όσον αφορά τους δικαστικούς στα πλαίσια της υπόθεσης για τη δράση των μελών της μαφίας της Κρήτης, η αστυνομία ερευνά επιπλέον δικαστικό, ο οποίος άφησε ελεύθερο έναν ποινικό, στη κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3 κιλά κοκαΐνης και παρά το γεγονός ότι η συνεργός του είχε καταθέσει ότι προωθούσαν ναρκωτικά.