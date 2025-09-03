Φανάρι - Εκκλησία Κρήτης: Πώς οι επισυνδέσεις για τη μαφία αλλάζουν τα δεδομένα

Είπαμε - και μάλιστα με εμφατικό τρόπο εδώ στο Cretalive.gr - ότι όσα αναφέρονται στη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων και ερευνώνται πλέον από τη δικαιοσύνη, είναι ντροπιαστικά για την εικόνα της εκκλησίας.

Τα αίσχη που περιγράφονται πλήττουν το κύρος της και κυρίως προκαλούν θλίψη και απογοήτευση στο ποίμνιο της.

