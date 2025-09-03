Οι «θησαυροί» κάτω από την Μητρόπολη Αθηνών αποκαλύπτουν την ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδας

Ολόκληρη η ιστορία και η πορεία της Εκκλησίας της Ελλάδος «ξετυλίγεται» στα έγκατα της Μητρόπολης Αθηνών. Ωστόσο, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι μπορούν να κατέβουν τα σκαλιά και να οδηγηθούν στο πρόσφατα ανακαινισμένο Εκκλησιαστικό Κειμηλιοφυλάκιο.

Πρόκειται για έναν χώρο με ανεκτίμητη ιστορική αξία, στον οποίο μπορεί κανείς να βρει πραγματικούς «θησαυρούς».

Στιγμιότυπο από βίντεο του OrangePress.

Φτάνοντας στα τελευταία σκαλοπάτια που οδηγούν στο Σκευοφυλάκιο, θα βρεθεί κανείς μπροστά στον προσεγμένο φωτισμό λίγο πριν σταθεί μπροστά στη θέα των κειμηλίων που βρίσκονται σε περίοπτη θέση και ενώνουν την Εκκλησία με την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να δουν από κοντά τους θρόνους εκείνους που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του εκκλησιασμού των Βασιλέων, ξεκινώντας από την εποχή του Γεωργίου Α', αλλά και έναν αργυρό λειτουργικό δίσκο, δωρεά της Βασίλισσας Όλγας το 1862.

Το εν λόγω έργο εγκαινιάστηκε το 2020 με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β’ και τη σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Προσωπικά αντικείμενα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου Α’ στα εκθέματα

Σημείο άξιο αναφοράς και ενδιαφέροντος είναι εκεί που εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου Α’ (1998-2008). Μεταξύ των εκθεμάτων βρίσκεται και η Αρχιερατική του Μίτρα, ένα εγκόλπιον και η επισκοπική του Ράβδος.

Βέβαια, δεν παραλείπονται και παλαιότερα, εξίσου σημαντικά εκθέματα. Μπορεί κανείς να περιηγηθεί και να θαυμάσει ένα σπάνιο Παλαιότυπο Ευαγγέλιο, το οποίο τυπώθηκε στη Βενετία το 1728, τον πρώτο Αρχιερατικό Θρόνο του ναού (1862), αλλά και τα πρώτα έδρανα των Συνοδικών Αρχιερέων από το ίδιο έτος.

Στιγμιότυπο από βίντεο του OrangePress.

Μόλις λίγα μέτρα πιο δίπλα μπορεί κανείς να βρει τον πρώτο Επιτάφιο του Καθεδρικού ναού, ο οποίος είχε κεντηθεί στην αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη, με χρυσόνημα και μετάξια και δωρήθηκε στην Μητρόπολη το 1847.

Πολύτιμοι «θησαυροί»

Από την συλλογή των ιστορικών «θησαυρών» δεν θα μπορούσαν να λείπουν και πολύτιμα άμφια και προσωπικά αντικείμενα Ιεραρχών, οι οποίοι σημάδεψαν τον 19ο και τον 20ο αιώνα, όπως για παράδειγμα ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο Σπυρίδων, ο Χρυσόστομος Χατζησταύρου και ο Νεόφυτος, με την υπογραφή του τελευταίου να κοσμεί το αυθεντικό σχέδιο του Αρχιερατικού θρόνου.

Στιγμιότυπο από βίντεο του OrangePress.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το ταξίδι κάτω από τα «φώτα» του πολύβουου Μητροπολιτικού Ναού, που περιμένει τους επισκέπτες να το ανακαλυψουν.

Οι επισκέπτες μπορούν να «εισέλθουν» στην καρδιά της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας της Ελλάδας καθημερινά – εκτός από τις Δευτέρες – καθώς ο ο χώρος παραμένει ανοικτός από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Για την είσοδο στον χώρο θα πρέπει να πληρώσετε το αντίτιμο των 3 ευρώ.