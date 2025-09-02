Νέοι άγιοι για την ορθόδοξη Εκκλησία: Ποιοι είναι οι μοναχοί που αγιοποίησε το Φανάρι

Στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας ενέταξε το Οικουμενικό Πατριαρχείο δυο νέους Αγίους. Πρόκειται για δυο μοναχούς του Αγίου Όρους, τον Όσιο Πετρώνιο και τον Όσιο Διονύσιο τον Βατοπεδινό.

Πρόκειται για δυο άγιες μορφές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στην αγιορείτικη αδελφότητα, όσο και στις ψυχές των πιστών στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Η μνήμη του Οσίου Πετρωνίου θα τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ του Οδίου Διονυσίου στις 11 Μαΐου.

Όσιος Πετρώνιος

Ο π. Πετρώνιος γεννήθηκε το 1914 στην κοινότητα Φαρκάσα του νομού Νεάμτς, όπου έγινε και μοναχός. Το 1978 μετέβη στο Άγιο Όρος και το 1984 εξελέγη δίκαιος της Σκήτης, θέση από την οποία παραιτήθηκε το 2011 λόγω γήρατος.

Όσιος Διονύσιος Βατοπαιδινός

Ο γέρων Διονύσιος γεννήθηκε και έζησε στη Ρουμανία και εισήλθε στο Άγιο Όρος στα 17 του, το 1926. Αφιερώθηκε στη μοναχική άσκηση και τη διακονία των αδελφών. Για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε ως πνευματικός, καθοδηγώντας πλήθος πιστών με διάκριση, πραότητα και απλότητα λόγου.

Πώς ένα πρόσωπο αγιοποιείται

Η διαδρομή για να προστεθεί ένα πρόσωπο στο αγιολόγιο της ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι τυποποιημένη.

Η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή επίσημης αίτησης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο από κάποια τοπική Μητρόπολη ή μια αδελφότητα, που συνοδεύεται από λεπτομερή στοιχεία για τη ζωή, την πνευματικότητα και το έργο του προσώπου που προτείνεται. Ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από θεολόγους και ιστορικούς, αναλαμβάνει την ενδελεχή έρευνα και την εξέταση των μαρτυριών για την αγιότητά του.

Τα κριτήρια της αγιότητας: Τα κριτήρια που εξετάζονται δεν περιορίζονται μόνο στα θαύματα, αλλά περιλαμβάνουν:

Την ορθόδοξη πίστη και το ήθος του βίου του.

Την ομολογία της πίστης και το μαρτύριο για τον Χριστό.

Το έργο του και η προσφορά του στην Εκκλησία και την κοινωνία.

Την ευλάβεια και την αγάπη που του έδειξε ο λαός του Θεού.

Η τελική απόφαση για την αγιοποίηση λαμβάνεται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η αγιοποίηση επισφραγίζεται με την έκδοση του επίσημου Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου, όπου αναφέρεται η απόφαση και καθορίζεται η ημέρα της εορτής του αγίου. Η επίσημη ανακήρυξη γίνεται με πανηγυρική λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, παρουσία του Πατριάρχη, των Μελών της Ιεράς Συνόδου και του λαού.